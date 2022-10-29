Aslı Enver'in ağzı kulaklarında! Yeni sevgilisi Berkin Gökbudak hakkında ilk kez konuştu mutluluktan ağzını kapatamadı 'ilişkim..'
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine Ergün karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslı Enver, ardından Hayat Bilgisi, Suskunlar, İstanbullu Gelin ve Babil gibi yapımlarda rol aldı. Ünlü markaların reklam yüzü de olan Enver, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2012'de evlendiği Birkan Sokullu'dan 2015'te boşanan Enver, Kardeşim Benim'de Murat Boz'la yakınlaşmasının ardından 2016'da ilişkilerinin başladığını duyurdu. Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisini 2019 yılında noktalayan Aslı Enver, bir süre iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadı. Aşkta bir türlü yüzü gülmeyen Aslı Enver bir süre önce Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açmıştu. Enver, yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu.
29.10.2022 11:03 - Son Güncelleme: 29.10.2022 11:03
Güzel oyuncu Aslı Enver, önceki gün Levent'te objektiflere takıldı. Kendisini bekleyen aracına binmeye hazırlanan Enver, gazetecileri karşısında görünce ufak bir şaşkınlık yaşadı.