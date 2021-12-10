Aslı Enver'i kaybetmesine neden olmuştu 'ifşacılar' için caydırıcı dava! Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e 8 yıl hapis!
Aslı Enver'i kaybetmesine neden olmuştu... Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu, ifşacılar için caydırıcı olmalı. Yazışmaları ünlü olmak için yayınlayan kişiler ders almalı. Özel hayatı ihlal etmenin, kişileri itibarsızlaştırmanın bir bedeli olmalı. Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarıyla şoke olmuştu. Sosyal medya fenomenlerinin Kerem Tunçeri'yi ifşa etmesinin ardından biten ilişki günlerce magazin gündeminde yerini almıştı.
"İFŞACILAR"A DERS OLSUN!
Aslı Enver'i kaybetmesine neden olmuştu 'ifşacılar' için caydırıcı dava! Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e 8 yıl hapis! O mesajlar yüzünden Aslı Enver'i kaybetmişti özür işe yaramadı...
Geçtiğimiz yıl ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajları, birçok fenomen ve oyuncu ifşa etmişti. Tunçeri paylaşımlarının ifşa olmasının ardından soluğu savcılıkta almıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tunçeri'nin mesajlarını paylaşan birden çok fenomen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalardan bazıları tamamlanmış, geçtiğimiz aylarda ise fenomen Hande Taşkın hakkında ifşa davası açılmıştı. Tunçeri'nin şikayetçi olduğu bir diğer isim de ünlü fenomen Elif Şen'di.