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Haberler Magazin Aslı Enver'i kaybetmesine neden olmuştu 'ifşacılar' için caydırıcı dava! Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e 8 yıl hapis!

Aslı Enver'i kaybetmesine neden olmuştu 'ifşacılar' için caydırıcı dava! Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e 8 yıl hapis!

Aslı Enver'i kaybetmesine neden olmuştu... Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu, ifşacılar için caydırıcı olmalı. Yazışmaları ünlü olmak için yayınlayan kişiler ders almalı. Özel hayatı ihlal etmenin, kişileri itibarsızlaştırmanın bir bedeli olmalı. Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra hayatına giren kişi ile ciddi bir yola girmek istediği bilinen Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin ifşa mesajlarıyla şoke olmuştu. Sosyal medya fenomenlerinin Kerem Tunçeri'yi ifşa etmesinin ardından biten ilişki günlerce magazin gündeminde yerini almıştı.

10.12.2021 09:51 - Son Güncelleme: 10.12.2021 09:56
Aslı Enver’i kaybetmesine neden olmuştu ’ifşacılar’ için caydırıcı dava! Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen’e 8 yıl hapis!

"İFŞACILAR"A DERS OLSUN!

Aslı Enver'i kaybetmesine neden olmuştu 'ifşacılar' için caydırıcı dava! Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen'e 8 yıl hapis! O mesajlar yüzünden Aslı Enver'i kaybetmişti özür işe yaramadı...

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Aslı Enver’i kaybetmesine neden olmuştu ’ifşacılar’ için caydırıcı dava! Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen’e 8 yıl hapis!

Sosyal medyadan DM'deki yazışmaları ünlü olmak ya da konuşulmak için yayınlayan kadınlara ders olmalı. Özel hayatı ihlal etmenin yanı sıra karşı tarafı toplum içinde itibarsızlaştırmanın bir bedeli olmalı, yoksa bu ifşaların önüne geçmek mümkün olmaz...

Aslı Enver’i kaybetmesine neden olmuştu ’ifşacılar’ için caydırıcı dava! Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen’e 8 yıl hapis!

Geçtiğimiz yıl ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajları, birçok fenomen ve oyuncu ifşa etmişti. Tunçeri paylaşımlarının ifşa olmasının ardından soluğu savcılıkta almıştı.

Aslı Enver’i kaybetmesine neden olmuştu ’ifşacılar’ için caydırıcı dava! Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen’e 8 yıl hapis!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tunçeri'nin mesajlarını paylaşan birden çok fenomen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalardan bazıları tamamlanmış, geçtiğimiz aylarda ise fenomen Hande Taşkın hakkında ifşa davası açılmıştı. Tunçeri'nin şikayetçi olduğu bir diğer isim de ünlü fenomen Elif Şen'di.

Aslı Enver’i kaybetmesine neden olmuştu ’ifşacılar’ için caydırıcı dava! Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen’e 8 yıl hapis!

Savcılık yürütülen soruşturmada Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Şen'in ifadesine başvurdu. 28 yaşındaki genç fenomen, Tunçeri ile internette tanıştığını, sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladıklarını ve 6 ay konuşmanın devam ettiğini ifade etti.

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