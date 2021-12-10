Aslı Enver’i kaybetmesine neden olmuştu ’ifşacılar’ için caydırıcı dava! Kerem Tunçeri’nin mesajlarını ifşa eden Elif Şen’e 8 yıl hapis!

Sosyal medyadan DM'deki yazışmaları ünlü olmak ya da konuşulmak için yayınlayan kadınlara ders olmalı. Özel hayatı ihlal etmenin yanı sıra karşı tarafı toplum içinde itibarsızlaştırmanın bir bedeli olmalı, yoksa bu ifşaların önüne geçmek mümkün olmaz...