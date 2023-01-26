Aslı Enver'e hamilelik çok yakıştı! Londra tatilinden peş peşe pozlar geldi göbeği açık karede herkes bebeğe kilitlendi: "Tık doğdu güneşim"
Aslı Enver'e hamilelik çok yakıştı! Londra tatilinden peş peşe pozlar geldi göbeği açık karede herkes bebeğe kilitlendi. Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine giren 38 yaşındaki Aslı Enver Instagram pozlarıyla beğeni üstüne beğeni aldı. Anne olmak için gün sayan Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu ileri sürülmüştü. Şimdilerde Londra'da olan Aslı Enver peş peşe paylaştığı karelerde güzelliğiyle dikkat çekerken, göbeği açık kıyafetini görenler ünlü oyuncunun karnının belirginleşip belirginleşmediğini kontrol etti.
26.01.2023 16:46 - Son Güncelleme: 26.01.2023 16:57
"TIK DOĞDU GÜNEŞİM"
Aslı Enver'e hamilelik çok yakıştı! Londra tatilinden peş peşe pozlar geldi, göbeği açık karede herkes bebeğe kilitlendi.
Geçtiğimiz haftalarda tiyatro oyunu çıkışında görüntülenen Aslı Enver hamilelik hakkındaki sorulara yanıt vermişti.
"HENÜZ BELLİ OLMADI"
Hamilelikle ilgili "Her şey yolunda" diyen Aslı Enver bebeğinin cinsiyeti ve aşermeler hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Hayır efendim henüz belli olmadı, aşermeler de yok" yanıtını vermişti.