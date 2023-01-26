Aslı Enver'e hamilelik çok yakıştı! Londra tatilinden peş peşe pozlar geldi göbeği açık karede herkes bebeğe kilitlendi: "Tık doğdu güneşim"

"HENÜZ BELLİ OLMADI"

Hamilelikle ilgili "Her şey yolunda" diyen Aslı Enver bebeğinin cinsiyeti ve aşermeler hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Hayır efendim henüz belli olmadı, aşermeler de yok" yanıtını vermişti.