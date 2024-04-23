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Aslı Enver'den esprili doğum günü paylaşımı! Annesini öyle bir fotoğrafla paylaştı ki görenler inanamadı! "Nice yaşlara..."

Sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine giren güzel oyuncu Aslı Enver bugün sosyal medya hesabından annesinin doğum gününü kutladı. Sosyal medyayı çok sık kullanan Aslı Enver, önce 23 Nisan sebebiyle biricik kızı Elay'ı paylaştı ardından annesinin doğum gününü kutladı. Ancak Aslı Enver'in fotoğraf seçimi bir hayli şaşırttı. İşte Aslı Enver'in yüzleri güldüren o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 20:57 Güncelleme 23 Nisan 2024, 21:32
Aslı Enver’den esprili doğum günü paylaşımı! Annesini öyle bir fotoğrafla paylaştı ki görenler inanamadı! Nice yaşlara... 1

Güzel oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturdu.

Aslı Enver’den esprili doğum günü paylaşımı! Annesini öyle bir fotoğrafla paylaştı ki görenler inanamadı! Nice yaşlara... 2

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

Aslı Enver’den esprili doğum günü paylaşımı! Annesini öyle bir fotoğrafla paylaştı ki görenler inanamadı! Nice yaşlara... 3

Sosyal medyayı oldukça sık kullanan ünlü oyuncu bugün önce kızıyla 23 Nisan kutlaması paylaştı ardından da annesinin doğum gününü kutladı.

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