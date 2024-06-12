Aslı Enver'den boncuk gözlü kızı Elay'la yeni pozlar! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu! İlk yorum Eda Ece'den...

Başarılı oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında kızı Elay'la birlikte çekilmiş yeni fotoğraflarını paylaştı. Minik Elay'ın boncuk gözleri ve cici kıyafetiyle verdiği pozlar, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Fotoğrafların altına binlerce beğeni ve yorum gelirken, Enver'in anneliğiyle ilgili övgü dolu sözler de dikkat çekti. İşte Aslı Enver ve minik kızı Elay'ın o fotoğrafı...
Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak'la evliliği sonrası minik kızı Elay'ı kucağına aldı. Minik Elay'ın boncuk gözleri ve cici kıyafetiyle verdiği pozlar, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı...
Instagram'da 6,6 milyon takipçisi olan Aslı Enver, sürpriz bir kararla 12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturdu.
4 Temmuz'da kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver anne olmanın mutluluğunu yaşadı.