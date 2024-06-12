Aslı Enver'den boncuk gözlü kızı Elay'la yeni pozlar! Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu! İlk yorum Eda Ece'den...

Başarılı oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında kızı Elay'la birlikte çekilmiş yeni fotoğraflarını paylaştı. Minik Elay'ın boncuk gözleri ve cici kıyafetiyle verdiği pozlar, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Fotoğrafların altına binlerce beğeni ve yorum gelirken, Enver'in anneliğiyle ilgili övgü dolu sözler de dikkat çekti. İşte Aslı Enver ve minik kızı Elay'ın o fotoğrafı...