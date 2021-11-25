Aslı Enver yeni arabasıyla Etiler'de! Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı
Aslı Enver yeni arabasıyla Etiler'de! Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı. Geçtiğimiz haftalarda tatil için Meksika'ya giden Aslı Enver, İstanbul'a gelince arkadaşlarıyla buluştu. Etiler'de görüntülenen Aslı Enver'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.
25.11.2021 09:40
- Son Güncelleme: 25.11.2021 09:58
ASLI ENVER YENİ ARABASIYLA ETİLER'DE!
Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı.
Meksika tatilinden dönen oyuncu Aslı Enver, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Enver'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.