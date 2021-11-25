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Haberler Magazin Aslı Enver yeni arabasıyla Etiler'de! Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Aslı Enver yeni arabasıyla Etiler'de! Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Aslı Enver yeni arabasıyla Etiler'de! Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı. Geçtiğimiz haftalarda tatil için Meksika'ya giden Aslı Enver, İstanbul'a gelince arkadaşlarıyla buluştu. Etiler'de görüntülenen Aslı Enver'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.

25.11.2021 09:40 - Son Güncelleme: 25.11.2021 09:58
Aslı Enver yeni arabasıyla Etiler’de! Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver’in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

ASLI ENVER YENİ ARABASIYLA ETİLER'DE!

Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı.

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Aslı Enver yeni arabasıyla Etiler’de! Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver’in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Meksika tatilinden dönen oyuncu Aslı Enver, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Enver'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.

Aslı Enver yeni arabasıyla Etiler’de! Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver’in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Gelen projeleri değerlendiğini söyleyen Enver, "Şu an sizlere bahsedeceğim bir işim yok. İçime sinen proje olursa kabul edeceğim" dedi.


Aslı Enver yeni arabasıyla Etiler’de! Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver’in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni aldığı elektrikli aracın fiyatının 1 milyon 900 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncu Aslı Enver'in uzun süredir hayatında kimse olmadığı biliniyor.

Aslı Enver yeni arabasıyla Etiler’de! Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver’in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

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