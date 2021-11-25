Aslı Enver yeni arabasıyla Etiler’de! Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver’in yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni aldığı elektrikli aracın fiyatının 1 milyon 900 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncu Aslı Enver'in uzun süredir hayatında kimse olmadığı biliniyor.