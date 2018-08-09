Aslı Enver ve Murat Boz pişti oldu!

Moray, 'Siz Murat Beyi gördünüz mü?' sorularına ise; "Martılar, Didem, Aslı ve ben vardık. Murat diye biri hiç girmedi içeri. Yani giren olduysa da kimliğine bakmadık. Tanıdığımız bir Murat yoktu" diye yanıt vermedi.