Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak'tan 1 aylık kızları Elay'la poz! Aslı Enver ve kızının pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü çift, 4 Temmuz'da ise Elay adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Ünlü çift 1 aylık olan kızları Elay'la birlikte poz verdi. Önceki gün bir doğum günü etkinliğine katılan Gökbudak ailesinin pozu beğeni yağmuruna tutuldu. İşte detaylar...
Güzel oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti.
Nikâhtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.
Sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü çift, 4 Temmuz'da ise Elay adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.