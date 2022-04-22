Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan’ı tek kalemde sildi geçti! Evlilik beklerken ayrılık geldi o hamleler herkesi şaşkına çevirdi

Sevgilisiyle birlikte mart ayında çıktıkları İzmir Alaçatı tatilinden de bahseden Enver, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum" ifadelerini kullanmıştı. "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba" şeklindeki yorumuna ise gülerek, "Çok teşekkür ederim" karşılığını vermişti. Tüm bu yaşananların ardından Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkında sürpriz bir gelişme yaşandı.