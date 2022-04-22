Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan'ı tek kalemde sildi geçti! Evlilik beklerken ayrılık geldi o hamleler herkesi şaşkına çevirdi
Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan'ı tek kalemde sildi geçti! Evlilik beklerken ayrılık geldi o hamleler herkesi şaşkına çevirdi. Aradığı aşkı Önder'de bulan Aslı'nın ilişkisine nazar değdi. Geçtiğimiz günlerde Önder Öztarhan ve annesi ile birlikte yemeğe çıkan Aslı, Öztarhan ile birlikteliği hakkında, "İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum" demişti.
Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan'ı tek kalemde sildi geçti! Evlilik beklerken ayrılık geldi o hamleler herkesi şaşkına çevirdi. Bir dargın bir barışık uzun süre birlikte olduğu şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, Aralık 2021'de Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Sevgilisiyle birlikte mart ayında çıktıkları İzmir Alaçatı tatilinden de bahseden Enver, "Enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum" ifadelerini kullanmıştı. "Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba" şeklindeki yorumuna ise gülerek, "Çok teşekkür ederim" karşılığını vermişti. Tüm bu yaşananların ardından Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
SOSYAL MEDYADAN SİLDİ
Güzel oyuncu, iş insanını sosyal medya hesabından takipten çıktı.Ardından Önder Öztarhan da ünlü oyuncuyu Instagram'dan sildi. Çiftin bu karşılıklı hamlesi, "Ayrıldılar" şeklinde yorumlandı. Taraflardan henüz konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı.
ASLI KALEYİ İÇTEN FETHETTİ
Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakaladıktan sonra birçok dizi ve filmde başrolü paylaşan güzel oyuncu Aslı Enver, sevgilisinin ailesi ile tanışmıştı.