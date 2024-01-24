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Aslı Enver minik bebeğiyle gezmede! Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Berkin Gökbudak’ın eşi ve kızına yorum yağdı

Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan çiçeği burnunda anne Enver'den anne-kız paylaşımı geldi. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızına yer veren Enver, bir kez daha sosyal medyayı salladı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 12:37 Güncelleme 24 Ocak 2024, 12:47
Aslı Enver minik bebeğiyle gezmede! Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Berkin Gökbudak’ın eşi ve kızına yorum yağdı 1

Aile arasında gerçekleşen bir törenle Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 6 ay önce Elay adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

Aslı Enver minik bebeğiyle gezmede! Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Berkin Gökbudak’ın eşi ve kızına yorum yağdı 2

Sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer veren Enver'den minik bebeğiyle yeni pozlar geldi.

Aslı Enver minik bebeğiyle gezmede! Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Berkin Gökbudak’ın eşi ve kızına yorum yağdı 3

Çiçeği burnunda anne Enver'in paylaşımını görenler "Çok güzelsiniz" yorumunda bulundu.

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