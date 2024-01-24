Aslı Enver minik bebeğiyle gezmede! Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı salladı! Berkin Gökbudak’ın eşi ve kızına yorum yağdı

Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan çiçeği burnunda anne Enver'den anne-kız paylaşımı geldi. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızına yer veren Enver, bir kez daha sosyal medyayı salladı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...
Aile arasında gerçekleşen bir törenle Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 6 ay önce Elay adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
Sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer veren Enver'den minik bebeğiyle yeni pozlar geldi.
Çiçeği burnunda anne Enver'in paylaşımını görenler "Çok güzelsiniz" yorumunda bulundu.