Aslı Enver kız kardeşi ile sosyal medyayı salladı! 36 yaşındaki Aslı Enver tekneden paylaştı...

Aslı Enver ile kız kardeşi Anıl Enver'in tatili tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Babil dizisi ile izleyici karşısına çıkan Aslı Enver, Kerem Tunçeri ile tanışmalarından kısa bir süre sonra ortaya çıkan mesajlar nedeniyle bir süre aşk hayatına ara verdi. Ailesi ile tatile çıkan Aslı Enver, kız kardeşi Anıl Enver ile tekneden fotoğraflar paylaştı. Kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulan Aslı Enver'in Instagram paylaşımını görenler, 'Tıpatıp aynısınız' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Aslı Enver ve kardeşi başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...