Aslı Enver kız kardeşi ile sosyal medyayı salladı! 36 yaşındaki Aslı Enver tekneden paylaştı...
Aslı Enver ile kız kardeşi Anıl Enver'in tatili tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Babil dizisi ile izleyici karşısına çıkan Aslı Enver, Kerem Tunçeri ile tanışmalarından kısa bir süre sonra ortaya çıkan mesajlar nedeniyle bir süre aşk hayatına ara verdi. Ailesi ile tatile çıkan Aslı Enver, kız kardeşi Anıl Enver ile tekneden fotoğraflar paylaştı. Kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulan Aslı Enver'in Instagram paylaşımını görenler, 'Tıpatıp aynısınız' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Aslı Enver ve kardeşi başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
Aslı Enver'in kardeşi ile çıktığı tatilden fotoğraflar geldi. Murat Boz ile ayrılığının ardından adı pek çok kişi ile anılan Aslı Enver'in ilk olarak oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yemeğe çıktığı ancak ikilinin anlaşamadıklarına karar verdikleri konuşuldu. Ardından basketbolcu Kerem Tunceli ile görüşmeye başladığı iddia edilen Enver, ifşa mesajlarının ardından Tunceri ile ilişkisini noktaladı. Geçtiğimiz günlerde Kerem Tunçeri'nin, Aslı Enver ile yeniden görüşebilmek için ortak arkadaşlarını devreye soktuğu iddia edildi.
Kerem Tunçeli'nin jestlerine henüz karşılık vermeyen Aslı Enver, şu sıralar ailesiyle tekne turunda. Kardeşi Anıl Enver'in çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Hobbit iş başında" notuyla paylaşan Aslı Enver'in doğal hali beğeni yağmuruna tutulurken, kardeşi ile olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in kardeşi başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...