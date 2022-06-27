Aslı Enver iskeleye uzandı peş peşe verdiği bikinili pozlar ortalığı yıktı geçti: "Güneş gibi parlayan çilli bebek"
Aslı Enver iskeleye uzandı peş peşe verdiği bikinili pozlarla ortalığı yıktı geçti. Uzun bir süredir tatilde olan Aslı Enver Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kız kardeşi Anıl Enver ile sıcak havaların keyfini süren Aslı Enver bikinili kareleri ile gündeme bomba gibi düştü. Aslı'nın iskeleye uzandığı fotoğraflarını görenler, "Güneş gibi parlayan çilli bebek" , "Hem doğal hem de güzel" yorumları yaptı.
27.06.2022 13:04 - Son Güncelleme: 27.06.2022 13:17
"GÜNEŞ GİBİ PARLAYAN ÇİLLİ BEBEK"
Aslı Enver iskeleye uzandı peş peşe verdiği bikinili pozlar ortalığı yıktı geçti.
Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parladıktan sonra Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Aslı Enver tatil pozlarıyla dikkat çekti.
Murat Boz ile ilişkisi bittikten sonra aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver, kardeşi Anıl Enver ile güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.