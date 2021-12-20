Aslı Enver ile Sarp Batur'un aşkı 'bebek' yüzünden bitti! Birkan Sokullu ve Murat Boz'un ardından Aslı yine hüsrana uğradı...

Geçtiğimiz Temmuz ayında Sarp Batur ile görüntülenmesi ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkan Aslı Enver'in ilişkisi bir kez daha ayrılıkla noktalandı. Hürriyet'in haberine göre, Aslı Enver'in Enis-Figen Batur çiftinin oğlu olan Sarp Batur'la mutlu ilişkisi, anne olma arzusu nedeniyle sona erdi.