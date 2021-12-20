Aslı Enver ile Sarp Batur'un aşkı 'bebek' yüzünden bitti! Birkan Sokullu ve Murat Boz'un ardından Aslı yine hüsrana uğradı
Aslı Enver ile Sarp Batur'un aşkı 'bebek' yüzünden bitti! Birkan Sokullu ve Murat Boz'un ardından Aslı yine hüsrana uğradı. Uzun bir zamandır 'anne olmak istiyor' iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Aslı Enver'in geçtiğimiz Temmuz ayında Sarp Batur ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüş, Enver'in hayranları ise 'paparazzi'lik yaparak ikilinin fotoğrafını ortaya çıkartmıştı. 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenen ancak üç yıl sonra boşanan, ardından Murat Boz ile aşk yaşayan güzel oyuncu bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.
20.12.2021 10:55
- Son Güncelleme: 20.12.2021 11:08
Aslı Enver ile Sarp Batur'un aşkı 'bebek' yüzünden bitti! Birkan Sokullu ve Murat Boz'un ardından Aslı yine hüsrana uğradı...
Aslı Enver, 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenmiş, ancak çift üç yıl sonra boşanmıştı. Daha sonra Murat Boz'la aşk yaşayan güzel oyuncu, ünlü şarkıcının da evliliğe yanaşmaması nedeniyle hüsrana uğramıştı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Sarp Batur ile görüntülenmesi ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkan Aslı Enver'in ilişkisi bir kez daha ayrılıkla noktalandı. Hürriyet'in haberine göre, Aslı Enver'in Enis-Figen Batur çiftinin oğlu olan Sarp Batur'la mutlu ilişkisi, anne olma arzusu nedeniyle sona erdi.