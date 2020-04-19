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Aslı Enver ile aşk yaşayan Kerem Tunçeri meğer Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla... Şoke olacaksınız!

Kerem Tunçeri - Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, uzun bir süredir evlilik düşündüğü iddia edilen ve Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra aradığı Kerem Tunçeri ile birlikte olan Aslı Enver, aradığı mutluluğu bulabilecek mi? Aslı Enver - Kerem Tunçeri aşkı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken akıllara Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar geldi... Çünkü Kerem Tuçeri'nin kabarık aşk listesinde Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da var...

19.04.2020 19:22 - Son Güncelleme: 19.04.2020 19:27
Aslı Enver ile aşk yaşayan Kerem Tunçeri meğer Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla... Şoke olacaksınız!

Kerem Tunçeri ile Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Şüphesiz ki günlerce konuşulacak olan bu aşkın detayları herkes tarafından merak ediliyor.

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Aslı Enver ile aşk yaşayan Kerem Tunçeri meğer Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla... Şoke olacaksınız!

Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisine nokta koyan Aslı Enver'in aradığı aşkı Kerem Tunçeri de bulduğu iddia edildi. 35 yaşındaki Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisindeki Süreyya karakteri ile geniş bir hayran kitlesi elde etmiş ve kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanışa geçmişti.

Aslı Enver ile aşk yaşayan Kerem Tunçeri meğer Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla... Şoke olacaksınız!

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Murat Boz ile evlilik nedeniyle krizler yaşandığı iddia edilen ve sonunda ilişkisine noktayı koyan Enver, bu kez de gönlünü çapkın basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı.

Aslı Enver ile aşk yaşayan Kerem Tunçeri meğer Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla... Şoke olacaksınız!

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver'in, ortak bir arkadaşı sayesinde mutluluğa adım attı.

Aslı Enver ile aşk yaşayan Kerem Tunçeri meğer Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla... Şoke olacaksınız!

İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanıştı ve kısa süre sonra da birlikte olmaya başladı.Bir aydır birlikte olan çift koronavirüs salgını sonrası telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.

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