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Aslı Enver ile aşk yaşayan Kerem Tunçeri meğer Engin Altan Düzyatan'ın baldızıyla... Şoke olacaksınız!

Kerem Tunçeri - Aslı Enver aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, uzun bir süredir evlilik düşündüğü iddia edilen ve Murat Boz ile uzun bir ilişkiden çıktıktan sonra aradığı Kerem Tunçeri ile birlikte olan Aslı Enver, aradığı mutluluğu bulabilecek mi? Aslı Enver - Kerem Tunçeri aşkı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken akıllara Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar geldi... Çünkü Kerem Tuçeri'nin kabarık aşk listesinde Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da var...

19.04.2020 19:22 - Son Güncelleme: 19.04.2020 19:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





