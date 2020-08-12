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Aslı Enver güneşlenirken poz verdi! İşte 36 yaşındaki Aslı Enver'in makyajsız hali...

Aslı Enver tatil fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının ülkemize gelmesiyle bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor. Son olarak makyajsız hali ile kumsalda güneşlenirken fotoğraf paylaşan Aslı Enver'e beğeni yağdı. 36 yaşındaki sıfır makyaj Aslı Enver, fotoğrafın altına "Ne güzel demiş canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu düştü.

12.08.2020 15:47 - Son Güncelleme: 12.08.2020 16:07
Aslı Enver güneşlenirken poz verdi! İşte 36 yaşındaki Aslı Enver'in makyajsız hali...

Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... Bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor... Enver, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Sıfır makyaj Aslı Enver fotoğrafın altına "Ne güzel demiş canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu düştü... İşte Aslı Enver ve ünlülerin makyajsız halleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslı Enver güneşlenirken poz verdi! İşte 36 yaşındaki Aslı Enver'in makyajsız hali...

JENNIFER LOPEZ

Aslı Enver güneşlenirken poz verdi! İşte 36 yaşındaki Aslı Enver'in makyajsız hali...
Aslı Enver güneşlenirken poz verdi! İşte 36 yaşındaki Aslı Enver'in makyajsız hali...

TUVANA TÜRKAY

Aslı Enver güneşlenirken poz verdi! İşte 36 yaşındaki Aslı Enver'in makyajsız hali...

BERGÜZAR KOREL

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