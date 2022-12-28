Aslı Enver ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı! 1.5 ay önce Berkin Gökbudak'la evlenmişti o poza yorum yağdı: "Hamilelik çok yakışmış"
Aslı Enver ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı! 1.5 ay önce Berkin Gökbudak'la evlenmişti, Aslı Enver2in Instagram'dan paylaştığı o poza "Hamilelik çok yakışmış" yorumları yağdı. Aslı Enver ile Berkin Gökbudak, geçtiğimiz kasım ayında aile arasında kıyılan sade bir törenle evlendi. Birçok ünlünün aksine sade gelinliği ve gösterişsinz nikahıyla bir kez daha hayranlarının gönlünü fetheden Aslı Enver hamilelik açıklamasıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Enver'den gelen yeni kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Aslı Enver...
"HAMİLELİK ÇOK YAKIŞMIŞ"
Aslı Enver ev halini paylaştı sosyal medya yıkıldı! 1.5 ay önce Berkin Gökbudak'la evlenmişti o poza yorum yağdı.
Ani evliliği ve hamile olduğu iddiasıyla herkesi şaşırtan Aslı Enver, bebek açıklamasıyla dikkat çekmişti geçtiğimiz günlerde. Tiyatro oyunu çıkışında görüntülenen Aslı Enver hamilelik haberleriyle kendisine açık açık yöneltilen "Hamile misiniz?" sorusukarşısında utangaç tavırlar sergilemiş ve "Çok yeni bir konu, bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşurum" demişti.
Ardından eşi ile ilk kez yan yana görüntülenen Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile Caddebostan sokaklarından evlerine doğru yürürken gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve "Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni. Annelerin babaların vardır ya hani bir kuralı. Çocuk için de konuşmamak lazım. Ama her şey yolunda" açıklaması yapmıştı.
"GÜZELLİĞİNE GÜZELLİLK GELMİŞ"
Aslı Enver'den gelen yeni foğraf kısa sürede gündem oldu. Enver'in evden yaptığı bu paylaşımı görenler, "Hamilelik çok yakışmış" , "Güzelliğine güzellilk gelmiş" yorumları yaptı.