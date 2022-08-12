Aslı Enver cephesinde flaş gelişme! Evlilik yolu gözüktü! O detay sosyal medyayı salladı! Tüm gözler Berkin Gökbudak’a çevrildi

Ünlü markaların reklam yüzü de olan Enver, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, 13 Temmuz 2012'de Birkan Sokullu'yla evlendi. Ancak Enver, 27 Ağustos 2015 tarihinde avukatı aracılığıyla açıklama yapmış ve boşandığını duyurdu.