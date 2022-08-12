Aslı Enver cephesinde flaş gelişme! Evlilik yolu gözüktü! O detay sosyal medyayı salladı! Tüm gözler Berkin Gökbudak’a çevrildi
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine Ergün karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslı Enver, ardından Hayat Bilgisi, Suskunlar, İstanbullu Gelin ve Babil gibi yapımlarda rol aldı. Ünlü markaların reklam yüzü de olan Enver, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2012'de evlendiği Birkan Sokullu'dan 2015'te boşanan Enver, Kardeşim Benim'de Murat Boz'la yakınlaşmasının ardından 2016'da ilişkilerinin başladığını duyurdu. Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisini 2019 yılında noktalayan Aslı Enver, bir süre iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadı. Ünlü oyuncu, son olarak ise gönlünü Berkin Gökbudak'a kaptırdı. Aşklarına doludizgin devam eden ikili hakkında ortaya atılan bir iddia ise sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...
12.08.2022 22:33 - Son Güncelleme: 12.08.2022 22:33
Eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Aslı Enver, 12 yaşında Türkiye'ye döndü.
Pera Güzel Sanatlar Lisesinden ve Haliç Üniversitesi'nin tiyatro bölümünden mezun olan Aslı Enver, kariyerinin ilk başında TRT de yayınlanan bir sitcomda 2 dakikalık bir rol aldıktan sonra Ayna adlı kısa filmde oynadı.
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Mine Ergün karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslı Enver, daha sonra Kayıp, Bana Artık Hicran De, Mutlu Ol Yeter, Hayat Bilgisi, Suskunlar, İstanbullu Gelin ve Babil gibi yapımlarda rol aldı.
2015 yılında çekilen Kardeşim Benim' de Murat Boz'la yakınlaşmasan Aslı Enver, bu ilişkisiyle sık sık gündem oldu.