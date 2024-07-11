Aslı Enver bikinili tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı! “Kim der 1 çocuk annesi” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi ortalığı salladı

Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Elay adında bir kızı olan Aslı Enver, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Tatil sezonunu açan Enver, bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımda Enver için "Kim der 1 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Aslı Enver'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...