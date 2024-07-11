Aslı Enver bikinili tatil pozlarını paylaşmaya doyamadı! “Kim der 1 çocuk annesi” Berkin Gökbudak’ın biricik eşi ortalığı salladı

Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Elay adında bir kızı olan Aslı Enver, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Tatil sezonunu açan Enver, bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram'da yayınladı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımda Enver için "Kim der 1 çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Aslı Enver'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı.
Geçen günlerde kızının doğum gününü kutlayarak gündeme gelen ünlü oyuncu, şimdi ise bikinili pozlarıyla çok konuşuldu.
Enver, 6.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasında tatil pozlarını art arda yayınladı.