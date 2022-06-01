Aslı Bekiroğlu'dan filminde oynayacağı Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili olay sözler! Öyle bir açıklama yaptı ki... "Ne diyeyim hayatım..."
Aslı Bekiroğlu'dan filminde oynayacağı Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili olay sözler! Öyle bir açıklama yaptı ki görenler duyanlar tepki üstüne tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaştığı videolarla oyunculuğa başlayan Aslı Bekiroğlu, Instagram'a son pozlarıyla damgasını vurmuştu. Bir dönem büyük bir skandala da imzasını atan Bekiroğlu, yeni projesi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu hakkında yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çeken Aslı Bekiroğlu bakın ne dedi.
"NE DİYEYİM HAYATIM..."
Aslı Bekiroğlu'dan filminde oynayacağı Barış Akarsu'nun ölümüyle ilgili olay sözler! Öyle bir açıklama yaptı ki tepki üstüne tepki çekti.
2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Elle dergisinin ödül törenine katılan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı film hakkında konuştu.
ÖLÜM SORUSUNA GÜLDÜ
Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi. Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine tepki çekecek bir yanıt verdi. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.
2013'ten beri oyunculuk alanında aktif olarak ilerleyen Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinden önce sosyal medyada paylaştığı mizah içerikli videolarıyla adından söz ettiriyordu.