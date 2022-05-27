Aslı Bekiroğlu ölen ünlü şarkıcının sevgilisini oynayacak Film için mini şortunu giydi spora başladı! Anadan üryan görüntüleri ortaya dökülmüştü

Benim Tatlı Yalanım, Adı Mutluluk, Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, gibi bir çok dizide rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu Bebek sahilinde köpeğiyle görüntülendi. Yeni projesi hakkında konuşan Bekiroğlu, hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun sevgilisini canlandıracağı bir filmde oynayacağını açıkladı. Proje için spor yaptığı ve epey kilo verdiğini söyleyen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Konuşanlar adlı programdaki sözleriyle gündeme gelmişti.