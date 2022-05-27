Aslı Bekiroğlu ölen ünlü şarkıcının sevgilisini oynayacak Film için mini şortunu giydi spora başladı! Anadan üryan görüntüleri ortaya dökülmüştü
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu yeni projesini açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda o dönemki sevgilisi Can Koçkan ile çektiği çıplak görüntüleri ifşa olan Bekiroğlu sosyal medya üzerinden açıklama yapmış, fotoğrafları yayınlayan ve paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtmişti. Sosyal medyayı sallayan ve uzun bir süre gündemde kalan oyuncu son olarak katıldığı bir programda olay üzerinden espri bile yapmıştı. Bir süre toparlanamadığını ancak şimdi iyi olduğunu ifade eden ünlü oyuncu şimdilerde bir film için hazırlık yapıyor. İşte detaylar...
Benim Tatlı Yalanım, Adı Mutluluk, Beni Böyle Sev, Jet Sosyete, gibi bir çok dizide rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu Bebek sahilinde köpeğiyle görüntülendi. Yeni projesi hakkında konuşan Bekiroğlu, hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun sevgilisini canlandıracağı bir filmde oynayacağını açıkladı. Proje için spor yaptığı ve epey kilo verdiğini söyleyen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Konuşanlar adlı programdaki sözleriyle gündeme gelmişti.
2 yıl önce o dönem birliktelik yaşadığı sevgilisi Can Koçkan ile olan mahrem görüntüleri sosyal medyada ifşa olan Aslı Bekiroğlu zor dönemleri geride bıraktı. Günlerce magazin dünyasında konuşulan olay sonrası bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncu yeniden kamera karşısına geçti.
Hesabının hacklendiğini ve özel görüntülerinin internete sızdırılması sonrası olay yargıya taşıyan Aslı Bekiroğlu Barış Akarsu'nun hayatının konu edindiği filmde oynayacak.