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Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşkı gerçek mi? İhanet iddiası sonrası olayın perde arkası ortaya çıktı meğer Çağrı Telkıvıran'la...

Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşkı gerçek mi? İhanet iddiası sonrası olayın perde arkası ortaya çıktı meğer Çağrı Telkıvıran'la...

Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşkı gerçek mi? İhanet iddiası sonrası olayın perde arkası ortaya çıktı. Çağrı Telkıvıran'la ayrılık iddiasına 'her şey yolunda' demişti Bekiroğlu... Önceki gün Bebek'te görüntülenen oyuncu, aşk iddialarına yanıt verdi. Uzun zamandır birlikte olduğu Çağrı Telkıvıran ve el ele görüntülendiği Kubilay Aka hakkında Aslı bakın neler söyledi...

24.02.2022 09:55 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:00
Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşkı gerçek mi? İhanet iddiası sonrası olayın perde arkası ortaya çıktı meğer Çağrı Telkıvıran’la...

ASLI BEKİROĞLU İLE KUBİLAY AKA AŞKI GERÇEK Mİ?

İhanet iddiası sonrası olayın perde arkası ortaya çıktı! Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu Kubilay Aka ile yakınlaştı. İkilinin arkadaşlığının kısa süre içinde aşka dönüştüğü ileri sürüldü.

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Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşkı gerçek mi? İhanet iddiası sonrası olayın perde arkası ortaya çıktı meğer Çağrı Telkıvıran’la...

Geçtiğimiz hafta Çağrı Telkıvıran ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini "Her şey yolunda" diyerek yalanlayan Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile yakınlaştı.

Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşkı gerçek mi? İhanet iddiası sonrası olayın perde arkası ortaya çıktı meğer Çağrı Telkıvıran’la...

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda Bekiroğlu ile Kubilay Aka el ele görüntülendi.

Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşkı gerçek mi? İhanet iddiası sonrası olayın perde arkası ortaya çıktı meğer Çağrı Telkıvıran’la...

İddiaların ardından Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Oyuncu, uzun zamandır birlikte olduğu Çağrı Telkıvıran'la ayrıldıkları yönündeki haberleri doğruladı.

Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşkı gerçek mi? İhanet iddiası sonrası olayın perde arkası ortaya çıktı meğer Çağrı Telkıvıran’la...

Aka ile aşk iddiası için ise "Kalabalık arkadaş grubuyla program sonrası veda yemeğine gittik. Kubilay arkadaşım" dedi.

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