Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşkı gerçek mi? İhanet iddiası sonrası olayın perde arkası ortaya çıktı meğer Çağrı Telkıvıran'la...
Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşkı gerçek mi? İhanet iddiası sonrası olayın perde arkası ortaya çıktı. Çağrı Telkıvıran'la ayrılık iddiasına 'her şey yolunda' demişti Bekiroğlu... Önceki gün Bebek'te görüntülenen oyuncu, aşk iddialarına yanıt verdi. Uzun zamandır birlikte olduğu Çağrı Telkıvıran ve el ele görüntülendiği Kubilay Aka hakkında Aslı bakın neler söyledi...
24.02.2022 09:55 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:00
İddiaların ardından Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Oyuncu, uzun zamandır birlikte olduğu Çağrı Telkıvıran'la ayrıldıkları yönündeki haberleri doğruladı.