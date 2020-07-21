Aslı Bekiroğlu ifşa görüntülerinin ardından mayolu fotoğraflarıyla gündemde! "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu"
Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüş görüntülerin yayınlanmasının ardından çok sayıda açıklama yapılmıştı. 24 yaşındaki Aslı Bekiroğlu, sevgilisi ile çıktığı Ayvalık tatilinden pozlar paylaşmaya devam ediyor. Genç oyuncu, ifşa görüntülerinin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken, "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu, simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor" notu ile takipçilerini güldürdü. Sosyal medya platformlarında çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonrasında Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı zor günlerden sonra tatilin keyfini çıkarıyor. Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu.
Bugün oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan sosyal medyanın gündemine oturdu... Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan 24 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun cep telefonu hacklenince olanlar oldu. Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları sosyal medyaya yayıldı. Bu skandal sonrası herkes Aslı Bekiroğlu kimdir?, Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan kimdir? merak etti.