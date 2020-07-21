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Aslı Bekiroğlu ifşa görüntülerinin ardından mayolu fotoğraflarıyla gündemde! "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu"

Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüş görüntülerin yayınlanmasının ardından çok sayıda açıklama yapılmıştı. 24 yaşındaki Aslı Bekiroğlu, sevgilisi ile çıktığı Ayvalık tatilinden pozlar paylaşmaya devam ediyor. Genç oyuncu, ifşa görüntülerinin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken, "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu, simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor" notu ile takipçilerini güldürdü. Sosyal medya platformlarında çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonrasında Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı zor günlerden sonra tatilin keyfini çıkarıyor. Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu.

21.07.2020 14:47 - Son Güncelleme: 21.07.2020 15:03
Aslı Bekiroğlu ifşa görüntülerinin ardından mayolu fotoğraflarıyla gündemde! Etine dolgun yaramaz kız çocuğu

Bugün oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan sosyal medyanın gündemine oturdu... Son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan 24 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun cep telefonu hacklenince olanlar oldu. Aslı Bekiroğlu'nun cinsel içerikli videoları ve fotoğrafları sosyal medyaya yayıldı. Bu skandal sonrası herkes Aslı Bekiroğlu kimdir?, Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan kimdir? merak etti.

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Aslı Bekiroğlu ifşa görüntülerinin ardından mayolu fotoğraflarıyla gündemde! Etine dolgun yaramaz kız çocuğu

Tatil sezonunu Ayvalık'ta açan Aslı Bekiroğlu, rotayı Alaçatı'ya çevirdi. Gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkaran Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan ile birlikte geçirdiği keyifli anları da takipçileriyle paylaşıyor.

Aslı Bekiroğlu ifşa görüntülerinin ardından mayolu fotoğraflarıyla gündemde! Etine dolgun yaramaz kız çocuğu

Oyuncu geçtiğimiz gün pembe mayolu karelerini Instagram hesabına ekledi.

Aslı Bekiroğlu ifşa görüntülerinin ardından mayolu fotoğraflarıyla gündemde! Etine dolgun yaramaz kız çocuğu

Aslı Bekiroğlu, pozlarına "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu, simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor" notunu düştü.

İşte başta Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri...

Aslı Bekiroğlu ifşa görüntülerinin ardından mayolu fotoğraflarıyla gündemde! Etine dolgun yaramaz kız çocuğu

YASEMİN ÖZİLHAN VE EŞİ İZZET ÖZİLHAN

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