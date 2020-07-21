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Aslı Bekiroğlu ifşa görüntülerinin ardından mayolu fotoğraflarıyla gündemde! "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu"

Aslı Bekiroğlu ifşa görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüş görüntülerin yayınlanmasının ardından çok sayıda açıklama yapılmıştı. 24 yaşındaki Aslı Bekiroğlu, sevgilisi ile çıktığı Ayvalık tatilinden pozlar paylaşmaya devam ediyor. Genç oyuncu, ifşa görüntülerinin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken, "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu, simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor" notu ile takipçilerini güldürdü. Sosyal medya platformlarında çektiği videolarla adını duyuran ve daha sonrasında Jet Sosyete, Benim Tatlı Yalanım gibi dizilerde rol alan genç oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı zor günlerden sonra tatilin keyfini çıkarıyor. Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ve Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu.

21.07.2020 14:47 - Son Güncelleme: 21.07.2020 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





