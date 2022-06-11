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Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu gömleğini açtı iç çamaşırıyla poz verdi! Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuş Barış Akarsu için söylemleri topa tutulmuştu

Aslı Bekiroğlu gömleğini açtı iç çamaşırıyla poz verdi! Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuş Barış Akarsu için söylemleri topa tutulmuştu

Bir dönem büyük bir skandala da imzasını atan Aslı Bekiroğlu, yeni projesi hakkında geçtiğimiz gün merak edilen soruları yanıtladı. 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu hakkında yaptığı yorumla tepki alan Aslı Bekiroğlu, Instagram'dan özür mesajı yayınladı ve ardından projeden çekildiğini duyurdu. Olay yaratan açıklamalardan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Aslı Bekiroğlu yine çok konuşuldu.

11.06.2022 10:26 - Son Güncelleme: 11.06.2022 10:26
Aslı Bekiroğlu gömleğini açtı iç çamaşırıyla poz verdi! Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuş Barış Akarsu için söylemleri topa tutulmuştu

Müstehcen görüntülerinin ifşa edilmesinin ardından zor günleri geride bırakan Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu gafıyla yeni filminden ayrılmak zorunda kalmıştı. Projeye veda edince Bekiroğlu kendini sosyal medya paylaşımlarına verdi. Ünlü isim son pozuyla ortalığı kasıp kavurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslı Bekiroğlu gömleğini açtı iç çamaşırıyla poz verdi! Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuş Barış Akarsu için söylemleri topa tutulmuştu

ÖLÜM SORUSUNA GÜLDÜ

Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi. Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine tepki çekecek bir yanıt verdi. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.

Aslı Bekiroğlu gömleğini açtı iç çamaşırıyla poz verdi! Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuş Barış Akarsu için söylemleri topa tutulmuştu

PROJEDEN ÇEKİLDİ

Soruyu gülerek yanıtlamasının ardından sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken Bekiroğlu, Instagram sayfasında konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Aslı Bekiroğlu gömleğini açtı iç çamaşırıyla poz verdi! Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuş Barış Akarsu için söylemleri topa tutulmuştu

Son olarak Çağrı Telkıvıran'dan ayrıldıktan sonra adı Kubilay Aka'yla aşk dedikodularına karışan Aslı Bekiroğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Aslı Bekiroğlu gömleğini açtı iç çamaşırıyla poz verdi! Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuş Barış Akarsu için söylemleri topa tutulmuştu

2013'ten beri oyunculuk alanında aktif olarak ilerleyen Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinden önce sosyal medyada paylaştığı mizah içerikli videolarıyla adından söz ettiriyordu.

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