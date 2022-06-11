Aslı Bekiroğlu gömleğini açtı iç çamaşırıyla poz verdi! Cinsel içerikli görüntüleri ifşa olmuş Barış Akarsu için söylemleri topa tutulmuştu
Bir dönem büyük bir skandala da imzasını atan Aslı Bekiroğlu, yeni projesi hakkında geçtiğimiz gün merak edilen soruları yanıtladı. 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu hakkında yaptığı yorumla tepki alan Aslı Bekiroğlu, Instagram'dan özür mesajı yayınladı ve ardından projeden çekildiğini duyurdu. Olay yaratan açıklamalardan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Aslı Bekiroğlu yine çok konuşuldu.
Müstehcen görüntülerinin ifşa edilmesinin ardından zor günleri geride bırakan Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu gafıyla yeni filminden ayrılmak zorunda kalmıştı. Projeye veda edince Bekiroğlu kendini sosyal medya paylaşımlarına verdi. Ünlü isim son pozuyla ortalığı kasıp kavurdu.
ÖLÜM SORUSUNA GÜLDÜ
Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi. Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine tepki çekecek bir yanıt verdi. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.
2013'ten beri oyunculuk alanında aktif olarak ilerleyen Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinden önce sosyal medyada paylaştığı mizah içerikli videolarıyla adından söz ettiriyordu.