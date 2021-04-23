Aşkları senaryodan taşan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ilk kez görüntülendi! Ünlü çift tatil dönüşü bavullarıyla…
Aşkları senaryodan taşan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ilk kez görüntülendi! Çocuk dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Merve Çağıran ile İsmail Hacıoğlu, Cihangir'de objektife yansıdı. 2016'da evlendiği Duygu Kumarki'den geçen yıl boşanan ve ardından ihanet haberleriyle gündem olan İsmail Hacıoğlu'nun, sevgilisi Merve Çağıran ile keyifli halleri dikkat çekti. Ellerinde bavulla tatilden dönen oyuncu çift, ilişkileri hakkında konuştu. İşte detaylar…
23.04.2021 11:13
- Son Güncelleme: 23.04.2021 11:40
İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran aşkı tam gaz devam ediyor. Bir dönem aynı projede yer aldığı meslektaşı Merve Çağıran uğruna Duygu Kumarki'den boşandığı iddia edilen oyuncu İsmail Hacıoğlu, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
Ellerinde bavulla tatilden dönen İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Keyifli halleriyle dikkat çeken İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, ilişkileri hakkındaki sorulara "Her şey çok güzel gidiyor" yanıtını vermekle yetindi.
NE OLMUŞTU?
İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında nikah masasına oturduğu Duygu Kumarki'den geçen yıl boşanmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun adı, boşanmanın ardından kısa bir süre sonra Çocuk dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran ile anılmıştı.
Merve Çağıran ile İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla ise aşk iddialarını doğrulamıştı.