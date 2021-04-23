Aşkları senaryodan taşan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ilk kez görüntülendi! Ünlü çift tatil dönüşü bavullarıyla…

Aşkları senaryodan taşan İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ilk kez görüntülendi! Çocuk dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Merve Çağıran ile İsmail Hacıoğlu, Cihangir'de objektife yansıdı. 2016'da evlendiği Duygu Kumarki'den geçen yıl boşanan ve ardından ihanet haberleriyle gündem olan İsmail Hacıoğlu'nun, sevgilisi Merve Çağıran ile keyifli halleri dikkat çekti. Ellerinde bavulla tatilden dönen oyuncu çift, ilişkileri hakkında konuştu. İşte detaylar…

23.04.2021 11:13 - Son Güncelleme: 23.04.2021 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





