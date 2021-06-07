Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı gören duyan şaştı! 22 yaşındaki Serra'nın sevgilisi....

Serra Arıtürk, Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu ile başrolü paylaşıyor. 22 Haziran 1998'de doğan 22 yaşındaki Serra Arıtürk aslında bir şarkıcı. Çeşitli Coverlar ile üne kavuşan Serra Arıtürk, arkasından ise 2019 tarihinde Kendimi Bilmeden adlı parçayı çıkarmıştır. Amy Winehouse fanatiği olan Serra Arıtürk bunu her röportajında dile getirmiştir. Serra Arıtürk hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu sevgilisi oldu. Serra Arıtürk'ün şu an bir sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor ama eski sevgilisi kendisinden de ünlü bir isim. Duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Serra Arıtürk olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve eski sevgilileri.

07.06.2021 11:45 - Son Güncelleme: 07.06.2021 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





