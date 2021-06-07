Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı gören duyan şaştı! 22 yaşındaki Serra'nın sevgilisi....
Serra Arıtürk, Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi'nde Kadir Doğulu ile başrolü paylaşıyor. 22 Haziran 1998'de doğan 22 yaşındaki Serra Arıtürk aslında bir şarkıcı. Çeşitli Coverlar ile üne kavuşan Serra Arıtürk, arkasından ise 2019 tarihinde Kendimi Bilmeden adlı parçayı çıkarmıştır. Amy Winehouse fanatiği olan Serra Arıtürk bunu her röportajında dile getirmiştir. Serra Arıtürk hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu sevgilisi oldu. Serra Arıtürk'ün şu an bir sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor ama eski sevgilisi kendisinden de ünlü bir isim. Duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Serra Arıtürk olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve eski sevgilileri.
Aşkın Tarifi Naz karakteri merakla araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Aşkın Tarifi büyük bir heyecanla bekleniyor. Başrolünde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı dizide Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır.
SERRA ARITÜRK KİMDİR?
Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 7 yaşında gitar ile tanışmış ve ailesinin de desteğiyle çok sayıda konsere giderek müziğin içinde gelişme şansı elde etmiştir.
Gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan almış olan Serra Arıtürk, lise sondan itibaren ise şarkı söylemeye adım atmıştır. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başlamış olan isim, okul nedeniyle buradan ayrılmış ve eğitimine devam etmiştir.
Çeşitli Coverlar ile üne kavuşan Serra Arıtürk, arkasından ise 2019 tarihinde Kendimi Bilmeden adlı parçayı çıkarmıştır. Amy Winehouse fanatiği olan Serra Arıtürk bunu her röportajında dile getirmiştir.
Serra Arıtürk hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Serra Arıtürk olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve eski sevgilileri.