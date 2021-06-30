Vav TV İzle

Aşkın Tarifi’nin Fırat’ı Kadir Doğulu’nun güzel eşi Neslihan Atagül mini elbisesiyle şov yaptı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı

Neslihan Atagül mini elbisesiyle şov yaptı! Aşkın Tarifi dizisinde Fırat karakteriyle başrolü üstlenen Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Çiçekli mini elbisesiyle objektif karşısına geçen Atagül, art arda yayınladığı fotoğraflarla adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun oldukça keyifli göründüğü fotoğraflar, kısa süre içinde gündem oldu. Takipçileri, Neslihan Atagül için "Sen hep gül", "Çiçek gibisin" yorumlarını yaptı. İşte Neslihan Atagül'ün sosyal medyayı sallayan o pozları…

30.06.2021 19:48 - Son Güncelleme: 30.06.2021 19:48
Aşkın Tarifi’nin Fırat’ı Kadir Doğulu’nun güzel eşi Neslihan Atagül mini elbisesiyle şov yaptı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı

Aşkın Tarifi dizisinde Fırat karakteriyle başrolü üstlenen Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aşkın Tarifi’nin Fırat’ı Kadir Doğulu’nun güzel eşi Neslihan Atagül mini elbisesiyle şov yaptı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan ve son olarak Sefirin Kızı'nda rol alan Neslihan Atagül, çiçekli mini elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aşkın Tarifi’nin Fırat’ı Kadir Doğulu’nun güzel eşi Neslihan Atagül mini elbisesiyle şov yaptı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı

Atagül'ün "Cheerful colors" (Eğlenceli renkler) notuyla yaptığı paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Aşkın Tarifi’nin Fırat’ı Kadir Doğulu’nun güzel eşi Neslihan Atagül mini elbisesiyle şov yaptı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı

Sosyal medyaya damga vuran Neslihan Atagül'ün eğlenceli pozları, bir saat içinde 400 bin beğeniye ulaştı.

Aşkın Tarifi’nin Fırat’ı Kadir Doğulu’nun güzel eşi Neslihan Atagül mini elbisesiyle şov yaptı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı

Ünlü oyuncunun takipçileri, "Sen hep gül", "Çiçek gibisin", "Yine göz kamaştırıyorsun" yorumlarında bulundu.