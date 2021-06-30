Aşkın Tarifi’nin Fırat’ı Kadir Doğulu’nun güzel eşi Neslihan Atagül mini elbisesiyle şov yaptı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı

Neslihan Atagül mini elbisesiyle şov yaptı! Aşkın Tarifi dizisinde Fırat karakteriyle başrolü üstlenen Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Çiçekli mini elbisesiyle objektif karşısına geçen Atagül, art arda yayınladığı fotoğraflarla adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun oldukça keyifli göründüğü fotoğraflar, kısa süre içinde gündem oldu. Takipçileri, Neslihan Atagül için "Sen hep gül", "Çiçek gibisin" yorumlarını yaptı. İşte Neslihan Atagül'ün sosyal medyayı sallayan o pozları…

30.06.2021 19:48 - Son Güncelleme: 30.06.2021 19:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





