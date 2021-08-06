Aşkın Tarifi dizisinin Şebnem’i İdil Sivritepe'den bomba itiraf: 'Yaşımı söylediğimde kimse inanmıyor' dedi hayranları şoke oldu
Aşkın Tarifi dizisinin Şebnem'i İdil Sivritepe'den bomba bir itiraf geldi. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolde yer aldığı Aşkın Tarifi'nde canlandırdığı karakter ile dikkatleri üzerine çeken İdil Sivritepe'nin hayatı merak ediliyor. Başarılı bir konservatuar geçmişi olan İdil Sivritepe verdiği bir röportajda yaptığı, 'Yaşımı söylediğimde kimse inanmıyor' açıklaması ile adından söz ettirdi. Hayranları ise İdil Sivritepe'nin yaşını bir hayli merak ediyor. İşte yaşını göstermediği yönünde yorumlarla karşı karşıya kalan oyuncu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...
06.08.2021 10:40
- Son Güncelleme: 06.08.2021 10:53
BOMBA İTİRAF
Aşkın Tarifi dizisinin Şebnem'i İdil Sivritepe, 'Yaşımı söylediğimde kimse inanmıyor' dedi hayranları şoke oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...
Verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen, "Bilinmeyen yönleriniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken oyuncu İdil Sivritepe, "Bilinmeyen ilk yönüm; 31 yaşındayım. Bu en şaşırtıcı tarafım bence çünkü kimse inanamıyor. Yaşımı asla göstermediğim için bir yerde mutluyum tabii."