Aşkın Tarifi dizisinin Şebnem’i İdil Sivritepe’den bomba itiraf: ’Yaşımı söylediğimde kimse inanmıyor’ dedi hayranları şoke oldu

Verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen, "Bilinmeyen yönleriniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken oyuncu İdil Sivritepe, "Bilinmeyen ilk yönüm; 31 yaşındayım. Bu en şaşırtıcı tarafım bence çünkü kimse inanamıyor. Yaşımı asla göstermediğim için bir yerde mutluyum tabii."