Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'den kızları Nazlı'ya dudak uçuklatan doğum günü hediyesi! 15 yaşında 36 milyon TL'lik ev sahibi oldu
Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'den kızları Nazlı'ya dudak uçuklatan doğum günü hediyesi!15 yaşında 36 milyon TL'lik ev sahibi oldu... 2016 yılında evlenen ve 2012'de boşanan Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi 2018'de tekrar barışıp aynı eve taşınmıştı. Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, kızları Nazlı'nın doğum gününde yaptığı sürprizle gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çift,15 yaşındaki küçük kızlarına Londra'da 36 milyon TL'lik ev aldı, üstelik tapuyu da kızlarının üzerine yaptılar.
09.12.2021 12:37
- Son Güncelleme: 09.12.2021 12:37
Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'den kızları Nazlı'ya dudak uçuklatan doğum günü hediyesi! 15 yaşında 36 milyon TL'lik ev sahibi oldu...
Aşkın Nur Yengi (51) 2006'da evlendiği Haluk Bilginer'den (67) 2012'de boşanmıştı. Çift 2018'de tekrar barışıp aynı eve taşınmıştı. 30 Kasım kızları Nazlı'nın doğum günüydü.
İşte aldıkları hediye ile gündeme gelen Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızı Nazlı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...