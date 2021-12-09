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Haberler Magazin Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'den kızları Nazlı'ya dudak uçuklatan doğum günü hediyesi! 15 yaşında 36 milyon TL'lik ev sahibi oldu

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'den kızları Nazlı'ya dudak uçuklatan doğum günü hediyesi! 15 yaşında 36 milyon TL'lik ev sahibi oldu

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'den kızları Nazlı'ya dudak uçuklatan doğum günü hediyesi!15 yaşında 36 milyon TL'lik ev sahibi oldu... 2016 yılında evlenen ve 2012'de boşanan Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi 2018'de tekrar barışıp aynı eve taşınmıştı. Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, kızları Nazlı'nın doğum gününde yaptığı sürprizle gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çift,15 yaşındaki küçük kızlarına Londra'da 36 milyon TL'lik ev aldı, üstelik tapuyu da kızlarının üzerine yaptılar.

09.12.2021 12:37 - Son Güncelleme: 09.12.2021 12:37
Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’den kızları Nazlı’ya dudak uçuklatan doğum günü hediyesi! 15 yaşında 36 milyon TL’lik ev sahibi oldu

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'den kızları Nazlı'ya dudak uçuklatan doğum günü hediyesi! 15 yaşında 36 milyon TL'lik ev sahibi oldu...

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Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’den kızları Nazlı’ya dudak uçuklatan doğum günü hediyesi! 15 yaşında 36 milyon TL’lik ev sahibi oldu

Aşkın Nur Yengi (51) 2006'da evlendiği Haluk Bilginer'den (67) 2012'de boşanmıştı. Çift 2018'de tekrar barışıp aynı eve taşınmıştı. 30 Kasım kızları Nazlı'nın doğum günüydü.

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’den kızları Nazlı’ya dudak uçuklatan doğum günü hediyesi! 15 yaşında 36 milyon TL’lik ev sahibi oldu

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÜZERİNE TAPU!

15 yaşına giren Nazlı'ya anne babası sürpriz yaptı ve Londra'dan 2 milyon pound'a (36 milyon TL) ev aldı. Tapuyu da kızlarının üzerine yaptılar.

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’den kızları Nazlı’ya dudak uçuklatan doğum günü hediyesi! 15 yaşında 36 milyon TL’lik ev sahibi oldu

Kazançlarını gayrimenkule yatıran çiftin Londra'da 3 evi, Şile, Bodrum ve Acarkent'te villaları, İstanbul'un bir çok yerinde daire ve dükkanları bulunuyor.

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’den kızları Nazlı’ya dudak uçuklatan doğum günü hediyesi! 15 yaşında 36 milyon TL’lik ev sahibi oldu

İşte aldıkları hediye ile gündeme gelen Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer'in kızı Nazlı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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