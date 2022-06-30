Askersiz Kiska Adası’nda 300’den fazla kayıp! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner İster’de ’İkinci Dünya Savaşı’ sorusu

SORU: "15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'a Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?"