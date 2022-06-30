Askersiz Kiska Adası'nda 300'den fazla kayıp! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner İster'de 'İkinci Dünya Savaşı' sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ve Japonya arasında olan çatışmaya yer verilen bir soru damgasını vurdu. Söz konusu soruda, "15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'a Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?" ifadelerine yer verildi. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı ise duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
30.06.2022 01:28 - Son Güncelleme: 30.06.2022 01:47
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ve Japonya arasında olan çatışmaya yer verilen bir soru damgasını vurdu.
İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
SORU: "15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'a Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?"