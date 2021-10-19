‘Asker kaçağıyım’ diyen Linet’in eski haline bakın! ‘Eski halinden eser yok’ dedirtti gören inanamadı sosyal medyaya damga vurdu

Yeşilköy'de yeni açılan bir mekanda sahne alan Linet, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kadınlara da erkeklere de askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı, "İsrail'de doğdum. Beş yaşından beri şarkı söyleyen biriyim, Türk Sanat Müziği sanatçısı kızıyım. Dolayısıyla Türk bayrağını, Türk müziğini her daim, gittiğim her yerde gururla ve zevkle taşıyorum" ifadelerini kullandı.