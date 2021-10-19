‘Asker kaçağıyım’ diyen Linet’in eski haline bakın! ‘Eski halinden eser yok’ dedirtti gören inanamadı sosyal medyaya damga vurdu
'Asker kaçağıyım' diyen Linet'in eski haline bakın! Yeşilköy'de yeni açılan bir mekanda sahne alan Linet, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan şarkıcı, İsrail'de asker kaçağı olduğunu söyleyerek gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı da Linet'in hayatını merak ederek araştırmaya başladı. Ünlü şarkıcı hakkında araştırma yapanlar, Linet'in eski halini görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi. Şarkıcı için "Eski halinden eser yok" yorumu yapıldı. İşte Linet'in yıllar içindeki değişimi...
19.10.2021 00:01
- Son Güncelleme: 19.10.2021 00:01
Yeşilköy'de yeni açılan bir mekanda sahne alan Linet, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kadınlara da erkeklere de askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de doğup büyüyen şarkıcı, "İsrail'de doğdum. Beş yaşından beri şarkı söyleyen biriyim, Türk Sanat Müziği sanatçısı kızıyım. Dolayısıyla Türk bayrağını, Türk müziğini her daim, gittiğim her yerde gururla ve zevkle taşıyorum" ifadelerini kullandı.