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Haberler Magazin Aşka Dair’in Furkan’ı Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Medcezir ve Kurtlar Vadisi’nin güzel oyuncusuyla...

Aşka Dair’in Furkan’ı Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Medcezir ve Kurtlar Vadisi’nin güzel oyuncusuyla...

Başrollerinde Tuğba Melis Türk, Alper Saldıran, Serenay Aktaş gibi isimlerin yer aldığı Aşka Dair filmi, bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. İpek ve Furkan'ın aşkının anlatıldığı filmde sergilediği performansla dikkat çeken Alper Saldıran'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Filmde Tuğba Melis Türk ve Serenay Aktaş ile başrolü üstlenen Saldıran'ın en çok aşk hayatı merak konusu oldu. Saldıran'ın bir dönem Medcezir ve Kurtlar Vadisi'nin güzel oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Alper Saldıran'ın kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi kimmiş...

26.07.2022 19:41 - Son Güncelleme: 26.07.2022 19:41
Aşka Dair’in Furkan’ı Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Medcezir ve Kurtlar Vadisi’nin güzel oyuncusuyla...

Aşka Dair yerli romantik filmi, TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmasının ardından gündem oldu. Yönetmenliğini Hasan Doğan üstlendiği ve başrollerinde Tuğba Melis Türk, Alper Saldıran, Serenay Aktaş'ın yer aldığı filmin konusu kadar oyuncuları da dikkat çekti.

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Aşka Dair’in Furkan’ı Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Medcezir ve Kurtlar Vadisi’nin güzel oyuncusuyla...

ALPER SALDIRAN KİMDİR?
Bunun üzerine filmin başrol oyuncularından Alper Saldıran'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Aşka Dair’in Furkan’ı Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Medcezir ve Kurtlar Vadisi’nin güzel oyuncusuyla...

Sahneye ilk kez 5 yaşında, anaokulunda oynadığı piyeslerle çıkan Saldıran, Marmara Üniversitesinden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne burslu olarak başladı.

Aşka Dair’in Furkan’ı Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Medcezir ve Kurtlar Vadisi’nin güzel oyuncusuyla...

Yeni okulunun 1. sınıfında "Son Dünya" adlı oyunda görev aldı ve Avrupa ile Akdeniz ülkelerini kapsayan Mısır Tiyatro Festivali'ne öğrenci olarak katıldı. Ertesi yıl aynı programa katılan diğer tiyatro öğrencileriyle beraber, "Babil Kulesi" oyununda rol aldı.

Aşka Dair’in Furkan’ı Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Medcezir ve Kurtlar Vadisi’nin güzel oyuncusuyla...

Okul döneminde "Kara İnci" ve "Derman" dizileriyle televizyon kariyerine devam etti. Ardından ses getiren Vodafone reklamları ve "Melekler Korusun" dizisi... Aynı dönemde "Hizmetçiler" adlı tiyatro oyununda Hanımefendi rolünü oynadı.

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