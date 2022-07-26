Aşka Dair’in Furkan’ı Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Medcezir ve Kurtlar Vadisi’nin güzel oyuncusuyla...
Başrollerinde Tuğba Melis Türk, Alper Saldıran, Serenay Aktaş gibi isimlerin yer aldığı Aşka Dair filmi, bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. İpek ve Furkan'ın aşkının anlatıldığı filmde sergilediği performansla dikkat çeken Alper Saldıran'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Filmde Tuğba Melis Türk ve Serenay Aktaş ile başrolü üstlenen Saldıran'ın en çok aşk hayatı merak konusu oldu. Saldıran'ın bir dönem Medcezir ve Kurtlar Vadisi'nin güzel oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Alper Saldıran'ın kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi kimmiş...
26.07.2022 19:41 - Son Güncelleme: 26.07.2022 19:41
Aşka Dair yerli romantik filmi, TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmasının ardından gündem oldu. Yönetmenliğini Hasan Doğan üstlendiği ve başrollerinde Tuğba Melis Türk, Alper Saldıran, Serenay Aktaş'ın yer aldığı filmin konusu kadar oyuncuları da dikkat çekti.
ALPER SALDIRAN KİMDİR?
Bunun üzerine filmin başrol oyuncularından Alper Saldıran'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.