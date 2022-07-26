Aşka Dair’in Furkan’ı Alper Saldıran’ın eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Medcezir ve Kurtlar Vadisi’nin güzel oyuncusuyla...

Aşka Dair yerli romantik filmi, TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmasının ardından gündem oldu. Yönetmenliğini Hasan Doğan üstlendiği ve başrollerinde Tuğba Melis Türk, Alper Saldıran, Serenay Aktaş'ın yer aldığı filmin konusu kadar oyuncuları da dikkat çekti.