Aşka bak aşka! "Kolumu keserim böbreğimin ikisini bile veririm" Gupse Özay eşi Barış Arduç'a olan aşkını dağa taşa haykırdı

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi. Çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Eşine olan aşkını sık sık haykıran Barış Arduç'tan sonra bu kez sıra Gupse Özay'a geldi. Özay, eşi hakkında bakın hangi ifadeleri kullandı.
"Deliha" filminin setinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu.
Özay ile Arduç, 9 Eylül 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.
Özel hayatlarını sıkı sıkıya gözlerden uzak tutan çift, zaman zaman açıklamalarıyla gündeme geliyor.