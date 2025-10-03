PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı’nın Yeliz’i Şenay Gürler’in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Hem Türkiye'de hem dünyada tanınıyor...

Başrollerini Hande Erçel ile Barış Arduç'un üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda Yeliz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şenay Gürler, özel hayatıyla gündeme geldi. Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 59 yaşındaki ünlü oyuncunun aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Gürler'in 11 yıldır aşk yaşadığı sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

28 Haziran 1966 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Şenay Gürler, çocukluğundan itibaren oyuncu olmak istedi. Bir ablası ve bir erkek kardeşi olan ünlü oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun oldu. "Gölgeler" adını verdiği tez filminde kendi de oynadı ve bir hocasından "Sen oyuncu ol" önerisi aldı. Okurken bir yandan İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de seslendirme yaptı.

1992 yılında İstanbul'a ilk geldiği dönemlerde geçimini dublaj yaparak sağladı. Jacqueline Bisset, Julia Roberts, Nicole Kidman, Türklerden Demet Sağıroğlu, Yeşim Salkım, Ebru Şallı'nın sesi olarak duyduk. Telefon müşterileri bir operatörün müşteri hizmetlerini aradıklarında kendilerine Şenay Gürler'in sesi cevap verdi.

Avrupa Yakası dizisindeki oynadığı Fatoş karakteri daha çok tanınmasını sağladı. Şubat 2004'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizinde Gazanfer Özcan, Hümeyra,Müşfik Kenter, Gönül Ülkü Özcan, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü, Bülent Polat, Evrim Akın, Hasibe Eren, Tolga Çevik, Sarp Apak, Peker Açıkalın, Binnur Kaya gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Kariyeri ve oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çeken 59 yaşındaki Gürler'in aşk hayatı merak konusu oldu.

Gürler'in 11 yıldır aşk yaşadığı sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte Şenay Gürler başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Bülent İnal

Bülent İnal ve Melis İnal

Bülent İnal ve Melis İnal

Cüneyt Mete

Cüneyt Mete ve eşi Şeyma Korkmaz

Şeyma Korkmaz, Kuruluş Osman dizisindeki Mari karakteriyle büyük beğeni topladı. Kardeşlerim'de de Süreyya karakterini oynadı. Cüneyt Meta aynı dizide Orhan karakterini canlandırıyordu.

Cüneyt Mete ve eşi Şeyma Korkmaz

Yonca Şahinbaş

Yonca Şahinbaş ve eşi Koray Şahinbaş

Devrim Yakut

Devrim Yakut ve eşi Alper Kut

Şenay Gürler

Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner

1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan Saygıner, dünyada "Mr. Magic" (Bay Sihir) ya da "The Turkish Prince (Türk Prensi)" lakaplarıyla tanınır.

Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner

Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner

Şenay Gürler ve sevgilisi Semih Saygıner

Seray Gözler

Seray Gözler ve eşi Saydam Yeniay

Ebru Özkan Saban