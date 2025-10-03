Aşk ve Gözyaşı’nın Yeliz’i Şenay Gürler’in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Hem Türkiye'de hem dünyada tanınıyor...
Başrollerini Hande Erçel ile Barış Arduç'un üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda Yeliz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şenay Gürler, özel hayatıyla gündeme geldi. Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 59 yaşındaki ünlü oyuncunun aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Gürler'in 11 yıldır aşk yaşadığı sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
