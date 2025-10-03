Aşk ve Gözyaşı’nın Yeliz’i Şenay Gürler’in sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Hem Türkiye'de hem dünyada tanınıyor...

ŞENAY GÜRLER KİMDİR?

28 Haziran 1966 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Şenay Gürler, çocukluğundan itibaren oyuncu olmak istedi. Bir ablası ve bir erkek kardeşi olan ünlü oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun oldu. "Gölgeler" adını verdiği tez filminde kendi de oynadı ve bir hocasından "Sen oyuncu ol" önerisi aldı. Okurken bir yandan İzmir Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk, TRT'de seslendirme yaptı.