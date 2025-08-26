PODCAST CANLI YAYIN

Aşk tamam sıra kağıt işlerinde! Tom Cruise’dan Ana de Armas’a evlilik şartı! Nikah masasına giden yol sözleşmeden geçiyor

Hollywood'un en çok konuşulan isimlerinden Tom Cruise ile Ana de Armas, el ele yakalanmalarının ardından baş başa çıktıkları yat tatilinde görüntülenmişti. Henüz taze sayılabilecek ilişkileri sürpriz bir şekilde evlilik iddialarına sahne olurken, Cruise'un nikah teklifinden önce detaylı bir evlilik sözleşmesi hazırladığı öne sürüldü. 600 milyon doları aşkın servetini güvence altına almak isteyen ünlü oyuncunun, bu hamlesi "Aşk tamam, sıra şartlarda" yorumlarına neden oldu. Ünlü oyuncunun yakın çevresi ise bakın bu anlaşmayla ilgili neler söyledi. İşte detaylar...


Hollywood'un en tanınmış yıldızlarından Tom Cruise ile başarılı oyuncu Ana de Armas arasında başlayan sürpriz aşk, evliliğe doğru gidiyor.

Geçtiğimiz ay İspanya'nın Menorca kentinde romantik bir tekne tatilinde görüntülenen ikili, birlikteliklerini gözler önüne sermişti. Şubat ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan çiftin ilişkisi hızla ciddileşirken, düğün hazırlıkları başladığı iddia edildi.

Radar Online'ın özel haberine göre; Tom Cruise evlenmeden önce kapsamlı bir evlilik sözleşmesi hazırlanması için harekete geçti.

600 milyon doları aşan servetiyle dikkat çeken Cruise'un, maddi varlıklarını ve özel hayatının detaylarını güvence altına almak istediği öne sürüldü.

Oyuncunun yakın çevresine göre bu anlaşmanın arkasındaki tek sebep para değil.

Cruise'un hayatındaki her şeyi titizlikle kontrol ettiğini söyleyen kaynaklar, "O bir kontrol manyağı ve hayatının her ayrıntısını titizlikle yönetiyor. Ona yakın olan herkesin gizlilik sözleşmeleri ve benzeri şeyler konusunda imzalaması gereken bir sürü evrak işi var ancak evlilik bunu bambaşka bir boyuta taşıyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce üç kez evlilik yapan Cruise'un bu yeni ilişkisine çok daha temkinli yaklaştığı görülüyor. Ünlü aktör, daha önce Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes ile evlenmiş, tüm ilişkileri kamuoyunun gündemine oturmuştu.