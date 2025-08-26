Aşk tamam sıra kağıt işlerinde! Tom Cruise’dan Ana de Armas’a evlilik şartı! Nikah masasına giden yol sözleşmeden geçiyor

Cruise'un hayatındaki her şeyi titizlikle kontrol ettiğini söyleyen kaynaklar, "O bir kontrol manyağı ve hayatının her ayrıntısını titizlikle yönetiyor. Ona yakın olan herkesin gizlilik sözleşmeleri ve benzeri şeyler konusunda imzalaması gereken bir sürü evrak işi var ancak evlilik bunu bambaşka bir boyuta taşıyor" ifadelerini kullandı.