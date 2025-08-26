Aşk tamam sıra kağıt işlerinde! Tom Cruise’dan Ana de Armas’a evlilik şartı! Nikah masasına giden yol sözleşmeden geçiyor
Hollywood'un en çok konuşulan isimlerinden Tom Cruise ile Ana de Armas, el ele yakalanmalarının ardından baş başa çıktıkları yat tatilinde görüntülenmişti. Henüz taze sayılabilecek ilişkileri sürpriz bir şekilde evlilik iddialarına sahne olurken, Cruise'un nikah teklifinden önce detaylı bir evlilik sözleşmesi hazırladığı öne sürüldü. 600 milyon doları aşkın servetini güvence altına almak isteyen ünlü oyuncunun, bu hamlesi "Aşk tamam, sıra şartlarda" yorumlarına neden oldu. Ünlü oyuncunun yakın çevresi ise bakın bu anlaşmayla ilgili neler söyledi. İşte detaylar...
