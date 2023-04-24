Aşk kokusu var! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i hayranları ele verdi yan yana Urla'da ilk kare! Ayağının tozuyla gitti kız istedi
4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu ile Demir'in geçtiğimiz günlerde aynı yerden fotoğraf paylaşması da sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili bu kez hayranlarının paylaştığı bir kare ele verdi. İşte detaylar...
24.04.2023 07:26 - Son Güncelleme: 24.04.2023 07:26
Yalı Çapkını'nında Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu son zamanlarda arkadaşı Mert Ramazan Demir'le sık sık anıldı.
Hatta Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılık nedeni partneriyle olan samimiyeti olarak gösterildi. Ancak Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ihanet iddialarını net bir dille yalanladı.
Hayranları tarafından yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bu kez bayram paylaşımları olay olmuştu.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aynı yerden paylaşım yaptığı iddia edilirken kalp detayı dikkat çekmişti.