'Aşk iyi çocuk olmayı bıraktırdı' demişti... 18 yıllık evliliği ihanetle biten MasterChef Somer Sivrioğlu: "Aslı sadece eşim değil iş ortağımdı"
'Aşk iyi çocuk olmayı bıraktırdı' demişti... 18 yıllık evliliği ihanetle biten MasterChef Somer Sivrioğlu itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Konuk olduğu programda hayatına dair çok özel bilgileri ilk kez anlatan MasterChef Somer Sivrioğlu, eski eşi Aslı Sivrioğlu ve biten evliliği hakkında konuştu. "29 yaşında evlendim, 20 yıla yakın süre evli kaldım. Eşim ile yurt dışında evliydim. Böyle olunca ona çok daha fazlasını yüklüyorsun. O benim sadece eşim, partnerim veya aşığım değil, aynı zamanda dert ortağım, iş ortağım ve yoldaşımdı. Böyle olunca her şeyi çok daha yoğun yaşıyorsun." dedi. İşte boşanma süreci hakkında da açıklama yapan Somer Sivrioğlu'nun açıklamaları...
"ASLI SADECE EŞİM DEĞİL İŞ ORTAĞIMDI"
'Aşk iyi çocuk olmayı bıraktırdı' demişti... 18 yıllık evliliği ihanetle biten MasterChef Somer Sivrioğlu itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.
'MasterChef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda çarpıcı bir itirafta bulunmuştu. Sivrioğlu'nun cinsellik çıkışı olay olmuştu. Yemeyi tutku olarak gördüğünü dile getiren Somer Şef, "Yemek yapmak ruhumu besliyor. Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi sekse faydası olur" sözleriyle dikkat çekmişti.
"ESKİ EŞİMLE EVLİLİĞİMİZ BÖYLE SONLANDI"
Özel hayatıyla ve Masterchef yemek yarışmasıyla gündemden düşmeyen ünlü şef Somer Sivrioğlu, konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sevilen şef çocukluğunda yaşadığı ve zorlandığı anları ve eşiyle arasında yaşananları ilk defa açıkladı.
"Annem babam ben 5 yaşındayken ayrıldı. Bu süreçte tabi ki zorlandığım anlar oldu. Tabi ki zorlandığım zamanlar oldu. Özellikle annem değil babamla yaşıyordum sıkıntılarımız oldu. Enteresan bir şey diyeceğim diğer çocuklara da örnek olacağını zannetmiyorum. Özellikle babamın evindeki kavgalar benim çok hoşuma giderdi. Sevmezdim yani. Çünkü üvey annem bana iyi davranmazdı. Bende ona karşılık olarak iyi davranmazdım.