Aşk, ihanet ve sırların ortasında büyük karar! Gözleri Karadeniz’de Azil’in adımı herkesi sarsacak! Mehmet'in büyük planı ne?

Aile bağlarının kırılgan sınırlarında dolaşan "Gözleri Karadeniz", yeni bölümüyle Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Tutkulu bir aşk hikayesinin gölgesinde büyüyen sırlar karakterleri geri dönülmez bir girdaba sürüklüyor.

Mehmet'in tehditleriyle sarsılan Azil, içine düştüğü çıkmazı sorgularken dışarıya sakin görünmeye çalışır. Gerginliğini Güneş'e belli etmemeye çabalayan Azil, bir yandan da olası sonuçları tartarak geleceğini şekillendirmeye çalışır. Mehmet'in aile sırlarını polise vermesi ihtimali, tüm dengeleri değiştirebilecek bir kırılma noktası yaratır.

Güneş'in Korkusu: Değişebilecek Bir Karar Her Şeyi Yıkabilir

Dava gününü bekleyen Güneş için zaman adeta ağırlaşmıştır. Mehmet'in bir anda karar değiştirip her şeyi altüst etme ihtimali, onu sürekli bir tedirginlik içinde bırakır.

Güneş'in içindeki korku, artık sessizliğin arkasına gizlenemeyecek kadar büyümüştür.

Aslı'nın Duyguları ve Azil'in Sessizliği

Aslı'nın Azil'e duyduğu ilgiyi fark eden Güneş, içinde bastırmak zorunda kaldığı duygularla bir kez daha yüzleşir.

Azil'i sahiplenememenin çaresizliğiyle sessizliğe gömülürken, bu durum aralarındaki mesafeyi daha da derinleştirir.

Mehmet'ten Yeni Plan: Tehlikeli Bir Oyun Başlıyor

Uyuşturucu ticaretinin akışını yeniden kurmaya çalışan Mehmet, bu kez çok daha tehlikeli bir oyunun perdesini aralar. Attığı her adım, Azil'i karanlık bir yola sürükler. Kurduğu planın sonuçları yalnızca kendisini değil, tüm aileyi etkileyebilecek kadar büyüktür.

Azil Ailenin Güvenliği İçin Zor Bir Kararın Eşiğinde

Ailesini korumak adına büyük bir karar vermek zorunda kalan Azil, yaşadığı iç hesaplaşmayı Osman'la paylaşır. Ancak Osman, evladının ihanetinin ağırlığını hâlâ üzerinden atamamıştır. Bu konuşma, iki adamın da kaderini belirleyecek bir dönüm noktasına dönüşür.

Mustafa Açılan: "Mehmet Güçlü Görünmeye Çalışsa da İçinde Tamamlanmamış Bir Çocuk Taşıyor"

atv'nin sevilen dizisi Gözleri Karadeniz'de "Mehmet" karakterine hayat veren Mustafa Açılan, hem rolüne hem de hikâyenin gidişatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu, karakterinin iç dünyasındaki çatışmaları, aile bağlarını ve Karadeniz atmosferinin hikâyeye kattığı derinliği anlattı.

"Mehmet'in Mücadelesi Yeni Bir Döneme Giriyor"

Dizide karakterlerin geçmişine ve iç dünyasına daha fazla yer verildiğini söyleyen Mustafa Açılan, Mehmet'in hikayesinin de bundan sonraki bölümlerde daha güçlü bir şekilde izleyici karşısına çıkacağını vurguladı.

Açılan, "Artık Mehmet'in babasına kendini kanıtlama çabasını, ailesiyle olan çekişmelerini ve kendi iç hesaplaşmalarını daha yoğun göreceğiz. Seyirci hem aile içi büyük çatışmalara hem de Mehmet'in iç dünyasına tanıklık edecek." sözleriyle karakterin yön değişimine dikkat çekti.

"Oynaması Zor Ama Keyifli Bir Karakter"

Karakterin kendisini en çok etkileyen yönünü "Mehmet güçlü görünmeye çalışsa da içinde tamamlanmamış bir çocuk taşıyor." diyerek anlatan Açılan, bu çelişkinin rolü daha da derinleştirdiğini ifade etti. "Bu yönü beni cezbetti. Oynaması zor ama bir o kadar da keyifli. Mehmet'in dışarıya yansıttığı sert kabuğun altında çok daha kırılgan bir ruh var." dedi.

Karadeniz'in Sertliği Değil, Samimiyeti Ön Planda

Dizinin çekimleri için ilk kez Karadeniz'e gittiğini belirten oyuncu, bölgenin doğasının hem zorluk hem de ilham kaynağı olduğunu söyledi. Açılan, "Doğa şartları zaman zaman bizi zorluyor ama aynı zamanda hikâyeye inanılmaz bir atmosfer katıyor." dedi.

Karadeniz insanına dair gözlemlerini de paylaşan oyuncu, "Bence racon sadece sertlik değil. Karadeniz'de verilen sözün arkasında durmak, samimiyetin hakkını vermek demek. Bu anlayış beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

"Kardeşe Sahip Olmak İnsanı Tamamlıyor"

Gerçek hayatta da bir kardeşi olduğunu söyleyen Mustafa Açılan, dizideki kardeşlik temasına da değindi. "Kardeşe sahip olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum, insanı tamamlıyor. O yüzden Azil gibi bir karakterin ailemde olmasını isterdim." diyerek sözlerini noktaladı.