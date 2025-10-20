Aşk, ihanet ve sırların ortasında büyük karar! Gözleri Karadeniz’de Azil’in adımı herkesi sarsacak! Mehmet'in büyük planı ne?

Karadeniz'in Sertliği Değil, Samimiyeti Ön Planda
Dizinin çekimleri için ilk kez Karadeniz'e gittiğini belirten oyuncu, bölgenin doğasının hem zorluk hem de ilham kaynağı olduğunu söyledi. Açılan, "Doğa şartları zaman zaman bizi zorluyor ama aynı zamanda hikâyeye inanılmaz bir atmosfer katıyor." dedi.
Karadeniz insanına dair gözlemlerini de paylaşan oyuncu, "Bence racon sadece sertlik değil. Karadeniz'de verilen sözün arkasında durmak, samimiyetin hakkını vermek demek. Bu anlayış beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.
"Kardeşe Sahip Olmak İnsanı Tamamlıyor"
Gerçek hayatta da bir kardeşi olduğunu söyleyen Mustafa Açılan, dizideki kardeşlik temasına da değindi. "Kardeşe sahip olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum, insanı tamamlıyor. O yüzden Azil gibi bir karakterin ailemde olmasını isterdim." diyerek sözlerini noktaladı.