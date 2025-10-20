Aşk, ihanet ve sırların ortasında büyük karar! Gözleri Karadeniz’de Azil’in adımı herkesi sarsacak! Mehmet'in büyük planı ne?

"Mehmet'in Mücadelesi Yeni Bir Döneme Giriyor"

Dizide karakterlerin geçmişine ve iç dünyasına daha fazla yer verildiğini söyleyen Mustafa Açılan, Mehmet'in hikayesinin de bundan sonraki bölümlerde daha güçlü bir şekilde izleyici karşısına çıkacağını vurguladı.

Açılan, "Artık Mehmet'in babasına kendini kanıtlama çabasını, ailesiyle olan çekişmelerini ve kendi iç hesaplaşmalarını daha yoğun göreceğiz. Seyirci hem aile içi büyük çatışmalara hem de Mehmet'in iç dünyasına tanıklık edecek." sözleriyle karakterin yön değişimine dikkat çekti.

"Oynaması Zor Ama Keyifli Bir Karakter"

Karakterin kendisini en çok etkileyen yönünü "Mehmet güçlü görünmeye çalışsa da içinde tamamlanmamış bir çocuk taşıyor." diyerek anlatan Açılan, bu çelişkinin rolü daha da derinleştirdiğini ifade etti. "Bu yönü beni cezbetti. Oynaması zor ama bir o kadar da keyifli. Mehmet'in dışarıya yansıttığı sert kabuğun altında çok daha kırılgan bir ruh var." dedi.