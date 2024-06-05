Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil'e büyük vefasızlık! Cenaze törenindeki o detay kahretti! Gözler Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'u aradı ama...

"Aşk-ı Memnu", Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olarak, 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizide Şayeste karakteriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Fatma Karanfil, entübe edildiği hastanede hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Fatma Karanfil'in cenaze törenine Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Birol Güven gibi isimler katıldı. Ancak Aşk-ı Memnu dizisindeki rol arkadaşlarının cenazeye katılmaması dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...