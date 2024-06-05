Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil'e büyük vefasızlık! Cenaze törenindeki o detay kahretti! Gözler Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'u aradı ama...

"Aşk-ı Memnu", Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olarak, 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizide Şayeste karakteriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Fatma Karanfil, entübe edildiği hastanede hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Fatma Karanfil'in cenaze törenine Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Birol Güven gibi isimler katıldı. Ancak Aşk-ı Memnu dizisindeki rol arkadaşlarının cenazeye katılmaması dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında televizyon dünyasına adeta damga vurdu.
Dizide Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle ekran karşısına geçen Şayeste karakterine hayat veren Fatma Karanfil, Türk sinemasının ardından gönülleri bir kez daha fethetti.
Ancak ünlü oyuncu Fatma Karanfil'in geçtiğimiz günlerde 4. Evre kanser hastası olduğu öğrenilmişti.