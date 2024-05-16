Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i Hazal Kaya “Ziyagiller yine çok mağdur” deyip yayınladı! Eşi Ali Atay’la yatak odası paylaşımı gülümsetti

2008-2010 yılları arasında yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinde Nihal karakterini canlandıran Hazal Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünyaevine giren iki çocuk annesi Kaya, diziden bir kesit yayınlayarak yatak odasından yayınladığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti. İşte "Ziyagil'ler yine çok mağdur" diyen Hazal Kaya'nın eşi ile yaptığı o paylaşım...