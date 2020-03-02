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Aşk-ı Memnu'nun Matmazel'i Zerrin Tekindor yeni imajıyla şoke etti! 'Beni nasıl tanıdınız?'

Aşk-ı Memnu'da Matmazel karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Zerrin Tekindor, dizide Nihal ve Bülent Ziyagil'in mürebbiyesiydi. Annesi Türk, babası Fransız olan Matmazel, küçük yaştayken annesiyle beraber Türkiye'ye yerleştikten sonra Ziyagil Konağı'nın eli kolu oldu. Adnan Bey'e aşık ve Bihter'i ondan kıskanan Matmazel, günümüzde hala dikkat çeken bir dizi karakteri... Karaktere hayat veren 55 yaşındaki oyuncu Zerrin Tekindor, önceki akşam Asmalımescit'te bir mekanda arkadaşının doğum günü yemeğine katıldı. Karanlıkta bir anda flaşlar patlayınca şoke olan Tekindor, şaşkınlığını, "Beni nasıl tanıdınız?" şeklinde dile getirdi. İşte saç rengini ve imajını değiştiren Zerrin Tekindor'un son hali...

02.03.2020 16:46 - Son Güncelleme: 02.03.2020 16:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





