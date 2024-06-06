Aşk-ı Memnu'nun fettan Katya’sı Ufuk Kaplan’ın son haline bakın! Değişimiyle “Pes” dedirtti! Nebahat Çehre’nin sağ koluydu...

Ünlü oyuncu, dizinin tekrarlarının yayınlanması üzerine yıllar sonra bir kez daha gündem oldu.

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Kaplan'ın yıllar önce verdiği bir röportajda tekrar gündeme geldi. Kaplan, söz konusu röportajda "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasında dizinin çekildiği dönemde yakınlaşma olup olmadığı" sorusuna şu yanıtı verdi: