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Aşk-ı Memnu'nun fettan Katya’sı Ufuk Kaplan’ın son haline bakın! Değişimiyle “Pes” dedirtti! Nebahat Çehre’nin sağ koluydu...

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Fatma Karanfil, Selçuk Yöntem gibi isimleri bir araya getiren Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Katya karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Kaplan'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi ise "Pes" dedirtti. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Kaplan, kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken bazı hayranları oyuncuyu tanımakta zorlandı. İşte Aşk-ı Memnu'nun fettan Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 10:21 Güncelleme 06 Haziran 2024, 10:21
Aşk-ı Memnu’nun fettan Katya’sı Ufuk Kaplan’ın son haline bakın! Değişimiyle “Pes” dedirtti! Nebahat Çehre’nin sağ koluydu... 1

Ufuk Kaplan, kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Fatma Karanfil, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Katya karakteriyle hafızalara kazındı.

Aşk-ı Memnu’nun fettan Katya’sı Ufuk Kaplan’ın son haline bakın! Değişimiyle “Pes” dedirtti! Nebahat Çehre’nin sağ koluydu... 2

Ünlü oyuncu, dizinin tekrarlarının yayınlanması üzerine yıllar sonra bir kez daha gündem oldu.

Aşk-ı Memnu’nun fettan Katya’sı Ufuk Kaplan’ın son haline bakın! Değişimiyle “Pes” dedirtti! Nebahat Çehre’nin sağ koluydu... 3

Kaplan'ın yıllar önce verdiği bir röportajda tekrar gündeme geldi. Kaplan, söz konusu röportajda "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasında dizinin çekildiği dönemde yakınlaşma olup olmadığı" sorusuna şu yanıtı verdi:

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