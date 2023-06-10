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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun Cemile'siydi kilo verdi estetik yaptırdı yılları geri sardı! Kim der ki 40 yaşında Pelin Ermiş 'in son halini görenler inanamadı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'siydi kilo verdi estetik yaptırdı yılları geri sardı! Kim der ki 40 yaşında Pelin Ermiş 'in son halini görenler inanamadı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sinin eski halinden eser yok! Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları yıllar geçse de gündemden düşmüyor. Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş son haliyle dikkat çekiyor. Yılları adeta geriye saran Pelin Ermiş'i görenler inanamıyor. İşte başta Pelin Ermiş olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

10.06.2023 14:15 - Son Güncelleme: 10.06.2023 14:16
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’siydi kilo verdi estetik yaptırdı yılları geri sardı! Kim der ki 40 yaşında Pelin Ermiş ’in son halini görenler inanamadı

Aşkı Memnu son bölüm 2010 yılında ekranlara gelmişti. Yıllar geçse de dizi oyuncuları gündem olmaya devam ediyor.

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Aşk-ı Memnu’nun Cemile’siydi kilo verdi estetik yaptırdı yılları geri sardı! Kim der ki 40 yaşında Pelin Ermiş ’in son halini görenler inanamadı

Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş ise son hali dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Pelin Ermiş'in paylaşımları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’siydi kilo verdi estetik yaptırdı yılları geri sardı! Kim der ki 40 yaşında Pelin Ermiş ’in son halini görenler inanamadı

Ermiş'in son halini görenler "Beşir kaybettiğine dön bir bak", "Cemile artık eski Cemile değil" gibi yorumları yapıyor. Fit haliyle dikkat çeken Pelin Ermiş'in son halini görmeye hazır mısınız?

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’siydi kilo verdi estetik yaptırdı yılları geri sardı! Kim der ki 40 yaşında Pelin Ermiş ’in son halini görenler inanamadı

İşte başta Pelin Ermiş olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’siydi kilo verdi estetik yaptırdı yılları geri sardı! Kim der ki 40 yaşında Pelin Ermiş ’in son halini görenler inanamadı

Zeynep Tokuş

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