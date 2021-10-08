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Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı! Artık eski halinden eser yok!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı! Oyuncu Pelin Ermiş, 'eski halinden eser yok' dedirtiyor. 2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, tekrar bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ederken oyuncularının değişimleri de sık sık gündeme geliyor. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizide Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş de son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak net bir dille iddiaları yalanlayan oyuncunun değişimi sosyal medya gündeminde. 'kesin estetikli' dedirtti. İşte Pelin Ermiş'in son hali...

08.10.2021 14:16 - Son Güncelleme: 08.10.2021 14:16
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı! Artık eski halinden eser yok!

ESKİ HALİNDEN ESER YOK!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı! 2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Pelin Ermiş'in son hali sosyal medya gündeminde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı! Artık eski halinden eser yok!

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizide Cemile karakterini canlandıran Ermiş, bir dönem estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı! Artık eski halinden eser yok!

Estetik iddialarını net bir dille yalanlayan oyuncunun son hali bir kez daha kafa karıştırdı. İşte başta Pelin Ermiş olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı! Artık eski halinden eser yok!

Melek Şahin

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş son haliyle hayran bıraktı gören dönüp bir daha baktı! Artık eski halinden eser yok!
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