Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş sınır tanımadı! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş sınır tanımadı! Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 12 yıl sonra bir araya geldikleri projenin çekimlerine başladı. Sevenleri iki ünlü oyuncuyu tekrar birlikte izlemenin heyecanını yaşarken Aşk-ı Memnu dizisi bir kez daha sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş ise son yayınladığı pozla dikkat çekti. Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sere serpe uzanan Ermiş'in iddialı pozunu görenler "Beşir kaybettiğine dön bir bak", "Cemile artık eski Cemile değil" gibi yorumlarda bulundu. İşte Pelin Ermiş'in iddialı pozu...
26.07.2022 19:15 - Son Güncelleme: 26.07.2022 19:17
Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 12 yıl sonra bir araya geldikleri projenin çekimlerine başladı.