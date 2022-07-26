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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş sınır tanımadı! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş sınır tanımadı! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş sınır tanımadı! Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 12 yıl sonra bir araya geldikleri projenin çekimlerine başladı. Sevenleri iki ünlü oyuncuyu tekrar birlikte izlemenin heyecanını yaşarken Aşk-ı Memnu dizisi bir kez daha sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş ise son yayınladığı pozla dikkat çekti. Derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sere serpe uzanan Ermiş'in iddialı pozunu görenler "Beşir kaybettiğine dön bir bak", "Cemile artık eski Cemile değil" gibi yorumlarda bulundu. İşte Pelin Ermiş'in iddialı pozu...

26.07.2022 19:15 - Son Güncelleme: 26.07.2022 19:17
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş sınır tanımadı! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 12 yıl sonra bir araya geldikleri projenin çekimlerine başladı.

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Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş sınır tanımadı! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Sevenleri iki ünlü oyuncuyu tekrar birlikte izlemenin heyecanını yaşarken Aşk-ı Memnu dizisi bir kez daha sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş sınır tanımadı! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş ise son yayınladığı pozla dikkat çekti.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş sınır tanımadı! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Ermiş, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği bir pozu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş sınır tanımadı! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu! Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’un rol arkadaşı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

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