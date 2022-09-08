Aşk-ı Memnu’nun Cemile’si Pelin Ermiş beyaz ceketinin içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Pozları ayrı son hali ayrı olay oldu!
Kadrosunda Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Ermiş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Beyaz ceket ve pantolonuyla verdiği pozları yayınlayan Ermiş, kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun hem son hali hem de iddialı pozları çok konuşuldu. İşte 40 yaşındaki Pelin Ermiş'in o pozları...
08.09.2022 20:10 - Son Güncelleme: 08.09.2022 20:10
Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, geçen günlerde yatak pozlarını yayınlamış ve uzun süre gündem olmuştu.
Art arda paylaşımlarda bulunan Pelin Ermiş, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.