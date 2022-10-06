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Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Survivor'ın ağlak yarışmacısı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan yarı çıplak yatak pozu: "Bunu da görmeseydik"

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Survivor'ın ağlak yarışmacısı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan yarı çıplak yatak pozu: "Bunu da görmeseydik"

Aşk-ı Memnu'nun minik Bülent'i Survivor'ın ağlak yarışmacısıydı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan olay poz geldi. Yatakta yarı çıplak fotoğraf çekilen çiçeği burnunda aşıklara sosyal medyada, "Bunu da görmeseydik" , "Özeliniz size kalsaydı" yorumları yağdı. 25 yaşındaki Batuhan Karacakaya, yeni sevgilisiyle gittiği Hande Yener konserinden aşk dolu paylaşımlar yaparak ilişkisini ilan etmişti.

06.10.2022 16:56 - Son Güncelleme: 06.10.2022 17:01
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Survivor’ın ağlak yarışmacısı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan’dan yarı çıplak yatak pozu: Bunu da görmeseydik

"BUNU DA GÖRMESEYDİK"

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Survivor'ın ağlak yarışmacısı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'ın yarı çıplak yatak pozu olay oldu.

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Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Survivor’ın ağlak yarışmacısı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan’dan yarı çıplak yatak pozu: Bunu da görmeseydik

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı evin küçük oğlu Bülent karakteri ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor 2022 All Star'da başarılı performansı ile dikkat çekmişti.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Survivor’ın ağlak yarışmacısı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan’dan yarı çıplak yatak pozu: Bunu da görmeseydik

25 yaşındaki Batuhan Karacakaya çok aşık! Sosyal medya hesabından sevgilisi ile gittiği Hande Yener konserinden paylaşım yapan Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslan gündeme bomba gibi düşmüştü.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Survivor’ın ağlak yarışmacısı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan’dan yarı çıplak yatak pozu: Bunu da görmeseydik

Batuhan Karacakaya, sevgilisi Ayşe Aslan'la paylaşımına, "Çok aşk" notunu yazdı. Kısa sürede yanındaki güzelin kim olduğu araştırıldı. Ayşe Aslan güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Survivor’ın ağlak yarışmacısı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan’dan yarı çıplak yatak pozu: Bunu da görmeseydik

Ayşe Aslan Instagram'da sevgilisiyle yatakta çekildiği bu kareyi yayınladı. Yarı çıplak aşıklar sosyal medyada tepki çekti, görenler "Özeliniz size kalsaydı" , "Bunu da görmeseydik" yorumunda bulundu.

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