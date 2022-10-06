Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Survivor'ın ağlak yarışmacısı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan yarı çıplak yatak pozu: "Bunu da görmeseydik"

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı evin küçük oğlu Bülent karakteri ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor 2022 All Star'da başarılı performansı ile dikkat çekmişti.