Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Survivor'ın ağlak yarışmacısı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan yarı çıplak yatak pozu: "Bunu da görmeseydik"
Aşk-ı Memnu'nun minik Bülent'i Survivor'ın ağlak yarışmacısıydı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan olay poz geldi. Yatakta yarı çıplak fotoğraf çekilen çiçeği burnunda aşıklara sosyal medyada, "Bunu da görmeseydik" , "Özeliniz size kalsaydı" yorumları yağdı. 25 yaşındaki Batuhan Karacakaya, yeni sevgilisiyle gittiği Hande Yener konserinden aşk dolu paylaşımlar yaparak ilişkisini ilan etmişti.
"BUNU DA GÖRMESEYDİK"
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Survivor'ın ağlak yarışmacısı... Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'ın yarı çıplak yatak pozu olay oldu.
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı evin küçük oğlu Bülent karakteri ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor 2022 All Star'da başarılı performansı ile dikkat çekmişti.
Batuhan Karacakaya, sevgilisi Ayşe Aslan'la paylaşımına, "Çok aşk" notunu yazdı. Kısa sürede yanındaki güzelin kim olduğu araştırıldı. Ayşe Aslan güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.
Ayşe Aslan Instagram'da sevgilisiyle yatakta çekildiği bu kareyi yayınladı. Yarı çıplak aşıklar sosyal medyada tepki çekti, görenler "Özeliniz size kalsaydı" , "Bunu da görmeseydik" yorumunda bulundu.