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Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’u tanıyabilene aşk olsun! “Sen neymişsin be Beşir” Son haliyle ağızları açık bıraktı

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Fatma Karanfil, Pelin Ermiş, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un son hali ağızları açık bıraktı. Görenlerin tanımakta zorlandığı Akbulut için "Sen neymişsin be Beşir", "Neler kaybettiğine dön bir bak Nihal" gibi yorumlar yapıldı. İşte Baran Akbulut'un ağızları açık bırakan son hali...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 12:34 Güncelleme 13 Haziran 2024, 12:34
Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’u tanıyabilene aşk olsun! “Sen neymişsin be Beşir” Son haliyle ağızları açık bıraktı 1

2008 yılında yayın hayatına başlayan ve 24 Haziran 2010'da final yapan Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleriyle bir kez daha izleyici ile buluştu.

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’u tanıyabilene aşk olsun! “Sen neymişsin be Beşir” Son haliyle ağızları açık bıraktı 2

Bunun üzerine hem senaryosu hem de oyuncularıyla yıllarca adından söz ettiren dizide Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Aşk-ı Memnu’nun Beşir’i Baran Akbulut’u tanıyabilene aşk olsun! “Sen neymişsin be Beşir” Son haliyle ağızları açık bıraktı 3

Ünlü oyuncunun özellikle son hali hayranları tarafından merak edildi.

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