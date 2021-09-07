Aşk-ı Memnu'nun bahtsız Cemile'sinin değişimi gerçekten inanılmaz! Eski halinden eser kalmadı Pelin Ermiş’in son haline bakın
2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, tekrar bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ederken oyuncularının değişimleri de sık sık gündem oldu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizide Cemile karakterini canlandıran Pelin Ermiş de son haliyle adından söz ettirdi. Bir dönem estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak net bir dile iddiaları yalanlayan oyuncu, son yayınladığı fotoğraflarla 'kesin estetikli' dedirtti. Yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 39 yaşındaki Pelin Ermiş'in değişimi ise dudak uçuklattı. İşte Pelin Ermiş'in son hali...
07.09.2021 23:01
- Son Güncelleme: 07.09.2021 23:01
Pelin Ermiş, 2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizide Cemile karakterini canlandıran Ermiş, bir dönem estetik yaptırdığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.