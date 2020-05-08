Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile banyoda kamera karşısına geçen sarışın güzel, şimdilerde...
Dilara Öztunç, bir zamanlar figüran olarak yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile yeniden gündeme gelmeye başladı. Kanal D ekranlarında bir döneme damgasını vuran Aşk- Memnu'nun tekrarının yayınlanmasıyla, dizinin kadrosundaki isimler dikkat çekti. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde Dilara Öztunç'un da oynadığı ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ ile banyoda kamera karşısına geçen Dilara Öztunç dizide 'Selen' karakterini canlandırdı. Dilara Özunç'un şimdilerde bakın nasıl bir hayat sürüyor...
Aşk-ı Memnu dizisinde figüran olan Dilara Öztunç, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Bir süredir setlerden uzak olan oyuncu Dilara Öztunç, Kanal D'nin televizyon tarihine damga vuran dizisi Aşk-ı Memnu'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı.
Dilara Öztunç, Aşk-ı Memnu macerasını katıldığı programda şu sözlerle anlatmıştı: Kıvanç Tatlıtuğ ile öpüşeceğim için 2 gece gözüme uyku girmedi. Çok heyecanlandım. Sette karşı karşıya geldiğimizde ise titredim.
Dilara Öztunç, 2019 yılında fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan ile nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu, en sık tatil yapan ünlü isimler arasında. Beş yıldır kameralardan uzakta olan Öztunç, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. İşte ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri ve Dilara Öztunç'un son hali...