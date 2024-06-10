Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül'ün tango sahnesinden yeni fotoğraf! Yıllar sonra ortaya çıktı büyük ilgi gördü! Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un...

2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en ikonik dizilerinden biri olarak kabul edilen "Aşk-ı Memnu", izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarmıştı. 79. bölümüyle final yapan dizi, yıllar geçse de popülaritesini koruyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan, daha önce hiç görülmemiş bir fotoğraf, hayranlar arasında büyük heyecan yarattı. Bihter ve Behlül'ün unutulmaz tango sahnesinden çekilen bu özel kare, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi topladı.